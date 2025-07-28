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Власть

Установка зарядных станций для электромобилей в зданиях запрещена, напомнило МЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций дало разъяснение по вопросу установки зарядных устройств для электромобилей в жилых домах.

Как сообщили в ведомстве, размещение зарядной инфраструктуры на автостоянках, расположенных в зданиях, противоречит требованиям пожарной безопасности. В соответствии с пунктом 691 раздела 10 Правил пожарной безопасности, утвержденных постановлением кабинета министров от 13 мая 2025 года № 251, такие установки запрещены.

24.kg
Фото 24.kg. МЧС: Зарядные станции для электромобилей нельзя устанавливать на парковках жилых зданий

Таким образом, установка зарядных станций, розеток и других устройств для электромобилей в подземных или наземных автостоянках, размещенных в жилых зданиях, является недопустимой.

Также МЧС прокомментировало ситуацию с хранением сезонных шин. Запрета на их размещение в подземных парковках в действующих нормах нет, однако ведомство напоминает: шины относятся к легко воспламеняющимся материалам, при их возгорании выделяется большое количество токсичного дыма. Кроме того, их складирование в проходах или возле машин может затруднить эвакуацию и доступ к транспорту, а также увеличить пожарную нагрузку на помещение.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/337669/
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