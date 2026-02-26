Воспитанники центра «Акниет» не жаловались на сотрудников в мэрию Бишкека

Жалобы о конфликтах с сотрудниками со стороны воспитанников центра «Акниет» в столичный департамент социального развития или мэрию Бишкека не поступали. Об этом 24.kg сообщила директор департамента Айзада Джунусова.

По ее словам, в декабре 2025 года создали рабочую комиссию из числа сотрудников департамента и управлений социального развития четырех районов.

«Комиссия проверила документацию, каждое личное дело детей, находящихся в центре. По итогам даны рекомендации по устранению некоторых замечаний. С детьми провели беседы, они не подтвердили информацию о жестоком обращении», — сказала Айзада Джунусова.

На вопрос, как ведется профилактика насилия в отношении детей, она ответила: при департаменте соцразвития есть 10 подведомственных учреждений, в том числе два детских реабилитационных центра временного проживания — «Акниет» и «Айданек».

«Ежеквартально со стороны департамента проводится мониторинг и беседы с работающими воспитателями. На 2026 год в бюджете мэрией заложены деньги на обучение воспитателей, как заниматься с детьми, как вести с ними беседы, ведь дети поступают в учреждения с разными судьбами. При наборе воспитателей проводят собеседование, запрашивают рекомендательные письма с прежних мест работы, справки о несудимости и из Республиканского центра психиатрии и наркологии», — пояснила Айзада Джунусова.

Она добавила, что воспитатели стараются находить общий язык с детьми.

«Бывают конфликты между самими детьми — живут в одном доме. Девочки, например, могут иногда не поделить заколку или ручку, тогда воспитатели беседуют с ними», — заметила глава департамента.

Напомним, в декабре 2025 года на сессии Бишкекского городского кенеша депутат Казыбек Эргешов заявил, что из центра «Акниет» практически ежемесячно убегают подростки.

«Есть жалобы и видеозаписи. Идет дедовщина, старшие обижают младших, сотрудники из числа персонала унижают и нецензурно ругают детей. Очень жестокое обращение, поэтому дети оттуда и бегут. Плюс учреждению регулярно выделяют спонсорскую помощь, учет которой не ведут. Ситуацию надо взять под контроль. Организуйте комиссионный выезд в центр», — попросил руководство мэрии нардеп.

Тогда вице-мэр Виктория Мозгачева признала проблему, отметив, что в основном речь о детях в конфликте с законом.

Недавно в столичном ГУВД сообщили о восьмерых подростках, сбежавших из «Акниета» с 20 января по 19 февраля 2026 года, четверых из них 24 февраля нашли.