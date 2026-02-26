13:31
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Общество

Воспитанники центра «Акниет» не жаловались на сотрудников в мэрию Бишкека

Жалобы о конфликтах с сотрудниками со стороны воспитанников центра «Акниет» в столичный департамент социального развития или мэрию Бишкека не поступали. Об этом 24.kg сообщила директор департамента Айзада Джунусова.

По ее словам, в декабре 2025 года создали рабочую комиссию из числа сотрудников департамента и управлений социального развития четырех районов.

«Комиссия проверила документацию, каждое личное дело детей, находящихся в центре. По итогам даны рекомендации по устранению некоторых замечаний. С детьми провели беседы, они не подтвердили информацию о жестоком обращении», — сказала Айзада Джунусова.

На вопрос, как ведется профилактика насилия в отношении детей, она ответила: при департаменте соцразвития есть 10 подведомственных учреждений, в том числе два детских реабилитационных центра временного проживания — «Акниет» и «Айданек».

Читайте по теме
В Бишкекском центре для детей дедовщина и жестокое обращение — депутат БГК

«Ежеквартально со стороны департамента проводится мониторинг и беседы с работающими воспитателями. На 2026 год в бюджете мэрией заложены деньги на обучение воспитателей, как заниматься с детьми, как вести с ними беседы, ведь дети поступают в учреждения с разными судьбами. При наборе воспитателей проводят собеседование, запрашивают рекомендательные письма с прежних мест работы, справки о несудимости и из Республиканского центра психиатрии и наркологии», — пояснила Айзада Джунусова.

Она добавила, что воспитатели стараются находить общий язык с детьми.

«Бывают конфликты между самими детьми — живут в одном доме. Девочки, например, могут иногда не поделить заколку или ручку, тогда воспитатели беседуют с ними», — заметила глава департамента.

Напомним, в декабре 2025 года на сессии Бишкекского городского кенеша депутат Казыбек Эргешов заявил, что из центра «Акниет» практически ежемесячно убегают подростки.

«Есть жалобы и видеозаписи. Идет дедовщина, старшие обижают младших, сотрудники из числа персонала унижают и нецензурно ругают детей. Очень жестокое обращение, поэтому дети оттуда и бегут. Плюс учреждению регулярно выделяют спонсорскую помощь, учет которой не ведут. Ситуацию надо взять под контроль. Организуйте комиссионный выезд в центр», — попросил руководство мэрии нардеп.

Тогда вице-мэр Виктория Мозгачева признала проблему, отметив, что в основном речь о детях в конфликте с законом.

Недавно в столичном ГУВД сообщили о восьмерых подростках, сбежавших из «Акниета» с 20 января по 19 февраля 2026 года, четверых из них 24 февраля нашли
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363679/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
Воспитатели перегружены, дети сбегают. Зарплату в соцучреждениях просят поднять
Мост на дороге Лебединовка — ГЭС-5 обещают достроить к 20 апреля
В Бишкеке на Юнусалиева — Сухэ-Батора не работает пешеходный светофор
Пять причин, почему детям не рекомендуют держать пост орозо
Зачем совать пять пальцев в рот? В Бишкекском горкенеше вступились за бизнес
Депутат о водоемах в «Мурас-Ордо»: погибли восемь детей, сколько еще должно?
Семья как приоритет: Кыргызстан усиливает профилактику социальных рисков
Второй этап каравана по профилактике насилия в отношении детей запущен в КР
В Бишкеке задержан подозреваемый в грабеже
МЧС: В Бишкеке и Чуйской области ожидается туман
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в&nbsp;Москве Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве
26 февраля, четверг
13:29
ЖК одобрил законопроект по улучшению системы обязательного страхования жилья ЖК одобрил законопроект по улучшению системы обязательн...
13:22
Шелковый путь 2.0. Британия проявляет повышенный интерес к Центральной Азии
13:20
Воспитанники центра «Акниет» не жаловались на сотрудников в мэрию Бишкека
13:14
Амантур Турсуниязов возглавил Кыргызскую геологическую службу
13:09
В 2025 году 136 тысяч 568 детей получили выплату «балага сүйүнчү»