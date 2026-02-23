14:34
Общество

В Бишкеке разыскивают восемь пропавших подростков — ориентировки ГУВД

Разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкека.

• 20 января 2026 года в Ленинское РУВД города Бишкека с заявлением обратился гражданин К.Ж. Он сообщил, что в тот же день примерно в 14.00 воспитанница центра «Ак-Ниет», расположенного по адресу: город Бишкек, улица Курчатова, 70, Лилия Толомушова, 2010 года рождения, вышла из средней школы № 72, расположенной в жилмассиве «Джал», и с тех пор считается без вести пропавшей.

Особые приметы: рост 165–170 сантиметров, длинные черные волосы, телосложение среднее.

Была одета: черная куртка, черные брюки, черная спортивная обувь, черная сумка.

• 12 февраля 2026 года в Ленинское РУВД города Бишкека с заявлением обратился гражданин Н.Ж. Он сообщил, что в тот же день примерно в 19.30 из центра «Ак-Ниет», расположенного по адресу: улица Курчатова, 70, сбежал и пропал без вести несовершеннолетний Билал Махмадалиевич Мусурманкулов, 2010 года рождения.

Приметы: рост 170–175 сантиметров, телосложение среднее, волосы черного цвета.

• 13 февраля 2026 года воспитатель Б.М. обратился в Ленинское РУВД с заявлением о том, что в тот же день примерно в 18.00 из центра «Ак-Ниет», расположенного по адресу: улица Курчатова, 70, сбежал Нурболот Улукбекович Замирбеков, 2011 года рождения. Ранее он уже неоднократно уходил и числился пропавшим без вести.

• 17 февраля 2026 года в дежурную часть ГОМ № 2 поступила информация от воспитателя центра «Ак-Ниет» Д.К. о том, что в тот же день примерно в 11.00 сбежала и пропала без вести Кристина Михайловна Суханова, 2011 года рождения, проживавшая по адресу: улица Курчатова, 70.

• 18 февраля 2026 года в Ленинское РУВД с заявлением обратился гражданин С.М. Он сообщил, что в тот же день примерно в 18.30 из центра «Ак-Ниет», расположенного по адресу: улица Курчатова, 70, сбежал и пропал без вести мальчик Ислам Токтогулов, 2011 года рождения.

• 19 февраля 2026 года в Ленинское РУВД с заявлением обратилась воспитатель центра «Ак-Ниет» К.Ж. Она сообщила, что в тот же день примерно в 14.00 Айданек Дуйшеева, 2009 года рождения, вышла из средней школы № 72 и пропала без вести.

• 11 января 2026 года в Первомайское РУВД Бишкека с заявлением обратился гражданин Т.Г. Он сообщил, что 9 января 2026 года примерно в 11.00 его дочь Мадина Тагаева, 2008 года рождения, вышла из дома в новостройке «Калыс-Ордо» города Бишкека и пропала без вести.

Особые приметы: рост 155–160 сантиметров, длинные черные волосы, телосложение среднее, предположительно носит парик (без собственных волос).

Была одета: черная легкая кожаная куртка, черные классические брюки, белая спортивная обувь.

• 25 января 2026 года в следственную службу Октябрьского РУВД города Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка С.Э. В заявлении сообщалось о пропаже ее дочери Чолпонай Эрнисовны Калмаматовой, 2008 года рождения. Согласно заявлению, 16 января 2026 года примерно в 17.00 она вышла из дома, расположенного в 11-м микрорайоне города Бишкека, и не вернулась.

Была одета: короткая белая шуба, джинсы черно-зеленого цвета.

Любую информацию просьба сообщить по круглосуточному короткому номеру 102 или +996224214346, +996706575793, +996702519806, +996550102238.
