Происшествия

В Бишкеке нашли четверых из восьми пропавших подростков

В Бишкеке нашли четверых ранее разыскиваемых несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, подростки доставлены в районные УВД Ленинского и Первомайского районов Бишкека.

«С ними проведены профилактические и разъяснительные беседы сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних. Троих подростков передали воспитателям центра «Ак-ниет». Один поехал к родителям. ГУВД города Бишкека продолжит профилактическую работу, направленную на обеспечение безопасности несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне ГУВД столицы распространило ориентировку на восемь пропавших подростков.
