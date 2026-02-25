Новый график школьных каникул в Кыргызстане вызвал вопросы у родителей

Почему чиновники Министерства просвещения вдруг перенесли весенние каникулы в школах Кыргызстана на начало марта? Таким вопросом задалась читательница 24.kg.

По ее словам, много десятилетий третья четверть заканчивалась в конце марта.

«Всегда была неделя каникул, которые заканчивались 1 апреля. Теперь третья четверть, начавшаяся 12 января, получается короткой из-за странной логики чиновников. Десятилетиями существовало понятное деление на учебное и каникулярное время, календарь не изменился, на основании чего так перекраивается учебный и каникулярный план? Для чего в конце учебного года — в мае — столько выходных дней? Могут это внятно пояснить чиновники Министерства просвещения?» — поинтересовалась родительница.

Некоторые пользователи социальных сетей заметили, что если раньше самой длинной была третья четверть, то теперь четвертая — 2,5 месяца с учетом майских каникул.

«Это нормально? Ведь потом детей ждут экзамены и Общереспубликанское тестирование на уставшую голову», — написала одна из родительниц. «После 20 мая уже жарко и в классах невозможно находиться», — добавила другая.

В соцсетях прозвучали замечания от учителей о том, почему график каникул не могли спланировать заранее, ведь на контрольные работы и выставление четвертных оценок им оставили лишь три дня.

Ранее сообщалось, что на весенних каникулах школьники в Кыргызстане отдохнут всего один день — в пятницу, 6 марта. После общественной критики чиновники продлили каникулы и установили их со 2 по 7 марта. Однако из-за этого Последний звонок в школах прозвучит не 25 мая, а 29-го.

В 2025 году весенние каникулы продлились с 17 по 23 марта.

Хотя традиционно третья четверть завершалась перед праздником Нооруз, а четвертая начиналась 1 апреля. Таким образом, продолжительность каникул составляла 10 календарных дней.

В соседнем Казахстане, например, весенние каникулы в 2026 году продлятся 11 календарных дней — с 19 по 29 марта включительно.