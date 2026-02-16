11:27
На весенних каникулах школьники в Кыргызстане отдохнут всего один день

На весенних каникулах школьники в Кыргызстане вместо привычных 10 дней отдохнут всего один день.

Согласно базисному учебному плану общеобразовательных организаций КР, учащиеся отдохнут только в пятницу, 6 марта. А после выходных субботы и воскресенья с 9 марта вернутся к занятиям.

Напомним, в связи с принятием нового Трудового кодекса КР в январе и мае по всей республике установлены длительные выходные. С учетом этих изменений продолжительность весенних и осенних каникул учащихся сокращена. Тем не менее, по данным чиновников, в учебном году дети будут отдыхать положенные 30 дней.
