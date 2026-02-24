20:15
Общество

В Кыргызстане продлят весенние каникулы, но учебный год завершится позже

В Кыргызстане на 4 дня продлят весенние каникулы, однако учебный год завершится позже. Об этом министр просвещения Догдуркул Кендирбаева написала в соцсетях.

По ее данным, министерство учло пожелания родителей.

«Многие жаловались на слишком короткие каникулы. Мы приняли во внимание просьбы родителей и продлили каникулы на четыре дня. Школьники будут отдыхать с 2 по 7 марта. Но, чтобы догнать учебный план, год завершим не 25 мая, а 29-го. Последний звонок в школах прозвучит 29 мая», — написала она.
