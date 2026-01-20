Защита на бумаге: почему охранные ордера не спасают жертв семейного насилия

В Кыргызстане одной из острых проблем из года в год остается семейное насилие — громкие преступления с постоянной периодичностью сотрясают спокойствие общественности, а статистика продолжает ежегодно расти.

Так, по данным Министерства внутренних дел, за 11 месяцев 2025-го зарегистрировано 19 тысяч 995 случаев семейного насилия, что на 27,5 процента больше аналогичного периода 2024 года.

За этот период возбуждено 519 уголовных дел, из них в суд направлено 328. Среди преступлений — 31 убийство, 35 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 28 истязаний и столько же изнасилований.

При этом все эти страшные цифры могут и не отражать реальную картину по масштабам семейного насилия в республике, поскольку, как отмечают правозащитники, не все жертвы обращаются в правоохранительные органы за помощью.

Охранный ордер не помогает?

Органы внутренних дел за 11 месяцев прошлого года выдали 15 тысяч 821 охранный ордер в отношении лиц, совершивших семейное насилие, 94 процента из них — мужчины. Временные охранные ордера получили 14 тысяч 587 женщин, пострадавших от семейного насилия, 820 мужчин и 414 несовершеннолетних.

Несмотря на то что охранные ордера выдаются тысячами, их наличие не всегда помогает жертвам избежать повторных случаев насилия со стороны своих действующих или бывших партнеров.

Так, буквально перед новогодними праздниками еще одна кыргызстанка погибла от рук бывшего мужа. Мужчина выстрелил в женщину шесть раз. Она скончалась на месте от полученных огнестрельных ранений. Преступление произошло 23 декабря. По предварительным данным, в этот день супруги оформили развод. После смерти женщины ее дети и родственники рассказали, что она решилась на развод с мужем из-за постоянного насилия с его стороны.

Позже следствие выяснило, что погибшая имела охранный ордер с пометкой «Высокий уровень угрозы». В ГКНБ сообщили, что участковый инспектор УВД Свердловского района игнорировал многочисленные обращения женщины и не обеспечил ее безопасность. Чтобы скрыть бездействие, после убийства он подделал акты о проверках места жительства преступника задним числом.

Согласно закону, выданный временный охранный ордер накладывает на агрессора:

запрет на прямые и косвенные контакты с жертвой;

запрет находиться в месте совместного проживания;

запрет лично и через третьих лиц разыскивать пострадавших от семейного насилия;

запрет на хранение и использование огнестрельного, пневматического и газового оружия.

Кроме этого, наличие охранного ордера обязывает пройти коррекционную программу по изменению насильственного поведения.

Однако убийство женщины бывшим мужем в Бишкеке еще раз доказывает, что охранные ордера, призванные спасать от семейного насилия, на практике не всегда работают.

Страдают и дети

По статистике МВД, детям выдается в разы меньше охранных ордеров, чем женщинам. Но это вовсе не означает, что в семьях, где есть агрессор, страдает только женщина. Чаще всего насилие, как физическое, так и психологическое, испытывают на себе и дети.

Депутат Гулшаркан Култаева на недавнем заседании Жогорку Кенеша также отметила, что правоохранительные органы выдают охранный ордер, как правило, только женщине, тогда как от семейного насилия страдает вся семья. Она выразила мнение, что зачастую охранный ордер носит лишь формальный характер.

От насилия со стороны отца пострадали дети Айжамал Джанибековой, которая за шесть лет до этого развелась с мужем после четырех лет брака. Когда она уехала за границу, то из-за бывшего мужа осталась без связи со своими детьми на целых 10 месяцев.

«Я ушла от супруга из-за насилия, он постоянно поднимал руку, у меня даже были охранные ордера. Когда это уже происходило на глазах у моего старшего сына, я решила, что этому нужно положить конец. Мы вместе с детьми ночью в пижамах буквально убежали от мужа. Это было в 2019 году. На тот момент моим детям было четыре года и один год. С тех пор мы уже не жили вместе, я самостоятельно воспитывала детей, супруг не принимал участия, я сама их на ноги ставила. В 2024-м у меня появилась возможность выезда за границу. Я хотела увезти детей с собой, чтобы обеспечить им лучшую жизнь. Но бывший муж стал сопротивляться и манипулировал разрешением на выезд. Он сначала нотариально подписал заявление на выезд, потом отменил. Я подала в суд, чтобы получить разрешение на вывоз детей за границу вместе со мной. Дело вели юристы, а мне самой пришлось уехать, потому что по срокам программа уже начиналась и мне нужно было быть там», — рассказала женщина.

По словам Айжамал, как только она уехала за границу, ее бывший супруг ворвался в школу и детский сад, куда ходили дети, и насильно забрал их. Руководство учебного заведения вызвало милицию, и мужчину вместе с детьми забрали в органы соцопеки, откуда позже их отпустили домой. После этого, как рассказывает мама детей, он не давал с ними разговаривать по телефону, а ее родителям — видеться с внуками.

Спустя 10 месяцев, в апреле 2025 года, Айжамал Джанибекова смогла вернуться в Кыргызстан. Суд, в котором рассматривался иск женщины, обязал отца детей привезти их к психологу. Только тогда женщина смогла увидеть своих детей и забрала их с собой.

«Когда мы пришли домой, дети рассказали ужасные факты — отец их избивал, бил палкой по спине, бил ремнем по ногам, нормально не кормил. На следующий же день я пошла в УВД Октябрьского района. Но мне было очень сложно получить охранный ордер. Там сидел молодой следователь, и он просто меня отпинывал, говорил: «Ой, таких, как ты, ко мне 100 женщин в день приходят, вы потом все забираете свои заявления, а мне нужно отчитываться перед своим руководством». Я провела там 6 часов, чтобы мне выдали охранный ордер. При этом я не знала всех деталей, следователь, видимо, был неопытный, и он выдал ордер только на мое имя, а не на детей. Это я потом узнала, что на детей нужно отдельно получать», — отметила она.

По словам Айжамал, она сразу написала заявление на бывшего мужа о привлечении его к уголовной ответственности за насилие над детьми. Однако в милиции ей отказали в возбуждении дела. Женщина обратилась в прокуратуру, которая направила материалы дела на пересмотр. После этого, как отмечает она, милиция возобновила свою работу, но через время дело снова застопорилось, и матери детей снова пришлось обращаться в надзорный орган.

Только после этого детей отправили на психологическую и психиатрическую экспертизы, начали собирать материалы. Но в январе Айжамал Джанибекова получила уведомление от милиции об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Все это тянется уже около 10 месяцев. С тех пор уже прошли судебные заседания по моему иску о разрешении вывезти детей. После того как я узнала, как отец обходился с детьми, я дополнила свое заявление и просила лишить его родительских прав. В городском суде я выиграла. Его лишили родительских прав, благодаря чему я смогла вывезти детей, и они сейчас со мной находятся. Я восстанавливаю их психологическое и эмоциональное состояние. Но бывший супруг подал жалобу в Верховный суд, который состоится 21 января. Надеюсь, суд примет правильное решение, чтобы мои дети больше не страдали от рук отца.

Но удручает то, что милиция не возбуждает уголовное дело и насильник остается безнаказанным, хотя и прокуратура, и суд уже подтвердили — детям опасно находиться рядом с этим человеком. Я беспокоюсь за нашу безопасность, за безопасность детей, потому что в любой момент этот человек может просто ворваться, сделать что угодно, он уже и так похищал детей в присутствии огромного числа людей в госорганах. Охранный ордер был, но в нашей школе не знали, что с этим делать. Они говорят: «Ну он же отец, что мы можем сделать?» Мне пришлось объяснять, что охранный ордер запрещает приближение человека. Даже в суде мой бывший муж говорил перед судьями, что это же всего лишь бумажка. То есть вот такое отношение к этому охранному ордеру», — рассказала она.

Айжамал выразила мнение, что охранный ордер не гарантирует защиты от насильника ни женщине, ни ее детям. Она отметила, что если агрессоры не несут реального наказания за нарушение условий охранного ордера, то для них он так и останется «простой бумажкой».

Как усилить действие охранного ордера?

Несмотря на то что за 11 месяцев 2025 года выдано более 15 тысяч охранных ордеров, общее количество протоколов по статье 70 «Семейное насилие» Кодекса о правонарушениях составило всего 5 тысяч 56. Принято по ним еще меньшее количество решений суда: 1 тысяча 733 человека привлечены к общественным работам, арестованы 2 тысячи 364.

Бывший омбудсмен Атыр Абдрахматова отмечает, что, во-первых, нужно усиливать контроль за исполнением охранного ордера, а во-вторых, улучшать работу с протоколами.

«От получения охранного ордера никаких юридических последствий нет. Лишь после составления протокола о правонарушении, доказывающего, что человек совершил семейное насилие, рассмотрения и утверждения этого документа в суде за этим лицом юридически закрепляется факт совершения семейного насилия. У нас, к сожалению, до конца эта процедура не работает. Ордер есть, а протокол не заполняют или неправильно заполняют. В связи с этим суды часто возвращают материалы, а жертвы не хотят повторно проходить через всю эту процедуру заново.

Читайте по теме В Кыргызстане введут электронные браслеты для агрессоров в семье

Вот недавно у меня был случай в суде, участковый не указал в протоколе ни времени, ни места происшествия, ни факта выезда на место — ничего там не было, и судья просто вернул. А сторона агрессора просто радовалась, потому что им даже ничего не пришлось делать. Охранные ордера нужны, чтобы хоть как-то обезопасить жертв. Но если дальше процедура не завершается, то охранный ордер остается простым документом, который не подтверждает факта насилия», — подчеркивает она.

Атыр Абдрахматова добавила, что законодательно в Кыргызстане принимаются правильные инициативы, но, к сожалению, их реализация оставляет желать лучшего. Например, сотрудники органов внутренних дел при получении заявления о семейном насилии должны составлять протокол оценки риска для жертвы и детей, но на практике этого не наблюдается.

По мнению бывшего акыйкатчи, цифровизация, которая сейчас внедряется повсеместно вплоть до оплаты коммунальных услуг, обходит стороной вопрос борьбы с семейным насилием.

«Если составлен охранный ордер, то сразу в системе это должно отражаться. Участковый должен отслеживать сроки, прокуратура должна видеть, когда поступил звонок или заявление, выдали охранный ордер или нет, когда выдали. Она должна иметь возможность быстро отслеживать полноту действий, принимаемых сотрудниками органов внутренних дел. Кроме этого, мы не видим тревожную кнопку, которую МВД обещало внедрить еще в 2022 году», — сказала она.

Все эти меры, по мнению Атыр Абдрахматовой, помогут оперативно принимать решения по каждому случаю семейного насилия и отслеживать ситуацию в целом, а не обращать внимание на эту проблему только после громких случаев убийств или истязаний жертвы.

Любое, даже незначительное, на взгляд правоохранителей, насилие когда-нибудь может привести к трагедии, если вовремя не принять меры в отношении агрессора.