15:09
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Власть

Комитет одобрил законопроект о признании электронных денег наследством

В ЖК представили законопроект, который впервые на уровне законодательства прописывает порядок наследования электронных денег в Кыргызстане. Документ предусматривает внесение изменений сразу в несколько законов, чтобы приравнять электронные деньги к объектам гражданских прав и обеспечить их передачу наследникам.

По словам заместителя министра юстиции Сагынбека Самидин уулу, согласно проекту, в Гражданский кодекс добавляется положение о том, что электронные деньги входят в состав имущества.

«Это означает, что цифровые кошельки и средства на них смогут наследоваться наравне с обычными банковскими счетами.

Поправки в Закон «О платежной системе» вводят детализированную процедуру: после смерти владельца электронных денег эмитент будет обязан по запросу нотариуса или наследников заблокировать расходные операции, предоставить информацию о наличии средств и перевести их наследникам после подтверждения прав.

Изменения затронут и Закон «О банках и банковской деятельности»: банкам прямо укажут обязанность предоставлять нотариусам сведения не только о вкладах умерших, но и об электронных деньгах, сейфовых ячейках, металлических счетах и других активах», — отметил он.

Чиновник добавил, что в стране зарегистрировано более 6,6 миллиона электронных кошельков, и отсутствие единых правил наследования уже приводит к спорам и разночтениям. Законопроект должен устранить правовые пробелы и защитить имущественные права граждан.

Члены комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции без обсуждения одобрили законопроект во втором чтении. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/373507/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане предлагают упростить получение наследства по завещанию
В Кыргызстане повысят эффективность выпуска денежных средств
Комитет одобрил законопроект о признании электронных денег наследством
В двух компаниях Нацбанк завершил специальный режим регуляции
В Кыргызстане предлагают изменить порядок получения документов для наследства
В Кыргызстане электронные деньги станут наследством
В КР в наследство включат права на электронные деньги и иные цифровые активы
Запрет передачи третьим лицам банковской карты пропишут в клиентском договоре
Банки КР смогут открывать и обслуживать кошельки виртуальных активов клиентов
Кыргызстанцы все чаще предпочитают электронные кошельки
Популярные новости
Дело в&nbsp;украинском конфликте идет к&nbsp;завершению, заявил Владимир Путин Дело в украинском конфликте идет к завершению, заявил Владимир Путин
Садыр Жапаров: 9&nbsp;Мая&nbsp;&mdash; это не&nbsp;просто дата, а&nbsp;память всего народа Садыр Жапаров: 9 Мая — это не просто дата, а память всего народа
Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в&nbsp;санатории &laquo;Голубой Иссык-Куль&raquo; Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в санатории «Голубой Иссык-Куль»
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Бизнес
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
12 мая, вторник
15:04
ЦИК КР досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Темирлана Айтиева ЦИК КР досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку...
15:03
В апреле с грузовых автомобилей взыскано штрафов на 928 тысяч сомов
14:57
Кыргызстан утвердил программу развития спорта до 2030 года
14:54
В КР разрабатывается новая методика проведения электронных аудитов
14:51
За оборот редких растений и животных из Красной книги хотят сажать до восьми лет