Общество

Обмен загранпаспорта через смартфон: ГУ «Кызмат» запустило новый сервис

Фото ГУ «Кызмат». Общегражданский паспорт образца 2020 года

Государственное учреждение «Кызмат» запустило новую цифровую услугу для граждан Кыргызстана. Теперь подать заявление на обмен общегражданского паспорта (образца 2020 года) можно онлайн через мобильное приложение «Түндүк».

Услугу предоставляют в обычном порядке — срок изготовления документа 18 рабочих дней.

Когда можно подать онлайн-заявление:

  • истек срок действия паспорта;
  • изменились персональные данные;
  • документ испорчен или утерян.

Новые возможности

При оформлении заявки граждане могут изменить транслитерацию фамилии и имени на латинице. Кроме того, согласно постановлению кабинета министров от 20 августа 2025 года № 508, заявитель самостоятельно решает, указывать ли отчество в загранпаспорте. Однако в ID-карте наличие отчества обязательно.

Как загрузить фото

Сервис предлагает современные решения для идентификации. Фотографию можно:

  1. Загрузить из галереи телефона.
  2. Сделать прямо в приложении.
  3. Получить из ЦОН с помощью уникального штрихкода (фотографирование в центрах бесплатное).

Снимки должны соответствовать стандартам ICAO: белый фон, нейтральное выражение лица, отсутствие головных уборов (кроме религиозных, не скрывающих овал лица). Размер файла должен позволить сформировать фото 35×45 миллиметров.

  • Для получения услуги необходима действующая облачная электронная подпись. При возникновении вопросов граждане могут обратиться в кол-центр по номеру 119.
