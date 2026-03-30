15:39
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Власть

Упрощение получения паспортов для детей до 16 лет поддержали в Жогорку Кенеше

На комитете по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутаты одобрили законопроект «О внесении изменения в Закон «О внешней миграции», предусматривающий нововведения в вопросах оформления паспортов для детей до 16 лет.

В ходе заседания нардепы рассмотрели инициативу, направленную на упрощение процедуры получения заграничных паспортов для несовершеннолетних граждан. Особое внимание уделили детям младше 16 лет — предлагается оптимизировать порядок подачи документов и сократить бюрократические барьеры для родителей и законных представителей.

По итогам обсуждения комитет поддержал законопроект и одобрил его во втором чтении.

Как отмечают инициаторы, предлагаемые изменения позволят повысить доступность государственных услуг, ускорить оформление документов и обеспечить более эффективную защиту прав детей при выезде за границу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/368047/
просмотров: 227
Версия для печати
Популярные новости
Правила въезда иностранцев в Кыргызстан меняют: новые сроки, визы и легализация
С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана
Это всего лишь слухи. Алмамбет Шыкмаматов о своей отставке
Бывший глава ГКНБ заявил о «победе над паспортной мафией»
Бизнес
В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
«МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
Вакансия. Постоянному представительству АБР в КР требуется помощник по логистике
В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
30 марта, понедельник
15:34
Бензин дешевеет: власти Кыргызстана назвали цены и меры для сдерживания роста Бензин дешевеет: власти Кыргызстана назвали цены и меры...
15:26
В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
15:25
В Баткене начали опрыскивать абрикосовые сады дронами
15:22
Администрация президента проверяет обращение Абдыкеримова по «Томми Моллу»
15:21
Экс-мэра Кара-Балты отпустили под домашний арест