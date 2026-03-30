Упрощение получения паспортов для детей до 16 лет поддержали в Жогорку Кенеше

На комитете по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутаты одобрили законопроект «О внесении изменения в Закон «О внешней миграции», предусматривающий нововведения в вопросах оформления паспортов для детей до 16 лет.

В ходе заседания нардепы рассмотрели инициативу, направленную на упрощение процедуры получения заграничных паспортов для несовершеннолетних граждан. Особое внимание уделили детям младше 16 лет — предлагается оптимизировать порядок подачи документов и сократить бюрократические барьеры для родителей и законных представителей.

По итогам обсуждения комитет поддержал законопроект и одобрил его во втором чтении.

Как отмечают инициаторы, предлагаемые изменения позволят повысить доступность государственных услуг, ускорить оформление документов и обеспечить более эффективную защиту прав детей при выезде за границу.