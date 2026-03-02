20:51
Власть

Комитет ЖК поддержал выдачу паспорта детям по заявлению одного родителя

Члены комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции рассмотрели поправки в Закон «О внешней миграции».

Как пояснил заместитель управляющего делами президента Алмаз Раимбеков, целью законопроекта является упрощение процедуры оформления общегражданского паспорта гражданам Кыргызстана до 16 лет.

«В соответствии с действующим законом оформление паспорта детям возможно только при наличии согласия обоих родителей. Часто это вызывает трудности, потому что получение согласия обоих родителей не всегда возможно. Один из родителей может находиться за пределами страны или отказаться от взаимодействия, не участвовать в воспитании ребенка и так далее. Тогда другой родитель вынужден обращаться в суд», — сказал он.

Кабмин предлагает упростить процедуру и разрешить получение паспорта ребенку по заявлению одного родителя.

При этом чиновник подчеркнул, что эта норма касается только получения паспорта. Для выезда ребенка за границу по-прежнему требуется согласие обоих родителей.

Нововведения не будут распространяться на несовершеннолетних кыргызстанцев, находящихся за границей. Для получения паспорта им требуется согласие обоих родителей.

Отвечая на вопросы депутатов, заместитель управделами отметил, что решение не менять эту норму принято в целях безопасности, поскольку в таких случаях ребенок уже находится за границей и получение им паспорта по заявлению одного родителя может привести к спорным решениям и действиям.

Депутат Жылдыз Садырбаева раскритиковала законопроект, указав на противоречия с действующими правилами выезда несовершеннолетних за границу.  По ее словам, законопроект предусматривает выдачу общегражданского паспорта детям до 16 лет при согласии только одного родителя, однако для выезда за пределы страны по-прежнему требуется согласие обоих родителей.

«В то же время для того, чтобы выехать, он должен обязательно получить согласие обоих родителей. Получается половинчатая мера. При таких условиях ребенок, получивший загранпаспорт, фактически не сможет им воспользоваться для поездок за границу, включая участие в международных соревнованиях или олимпиадах. Паспорт выдадите, а он всё равно не сможет выехать. Зачем нужен загранпаспорт, если выезд нужно оформлять с согласия обоих родителей? Получается, он с этим паспортом дома сидеть будет. Тогда нужно до конца урегулировать и разрешить выезд с согласия одного родителя», - считает депутат.

По итогам члены комитета одобрили законопроект в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364170/
просмотров: 672
