В Жогорку Кенеш внесли поправки: оформить паспорт ребенку станет проще

В Жогорку Кенеш представлен проект закона «О внесении изменения в Закон «О внешней миграции», направленный на упрощение процедуры оформления общегражданского паспорта гражданам Кыргызстана, не достигшим 16 лет.

Документ предлагает новую редакцию статьи 43, которая устраняет необходимость обязательного согласия обоих родителей при получении паспорта за рубежом. На практике требования действующей нормы часто создают препятствия: один из родителей может находиться за границей, не участвовать в воспитании ребенка или быть недоступен. В результате несовершеннолетние месяцами остаются без документа, что ограничивает их право на обучение, лечение, участие в спортивных и культурных мероприятиях, а также получение внутренних госуслуг.

Согласно проекту:

  • паспорт детям до 16 лет может оформляться по ходатайству одного из родителей или законного представителя;
  • паспорт новорожденным выдается на два года, детям от 1 года до 16 лет — на пять лет;
  • за границей паспорта детям будут оформляться только при согласии обоих родителей либо по решению суда;
  • при ЧС или ЧП предусмотрено автоматическое продление паспортов детей, срок действия которых истек в этот период.

В пояснительной записке подчеркивается, что действующая норма фактически ограничивает права детей и семей, создает избыточные бюрократические барьеры и приводит к необходимости длительных судебных процедур.

Законопроект опубликован для общественного обсуждения с 2 по 17 сентября 2025 года. Замечаний и предложений не поступило.

После рассмотрения в комитетах документ будет вынесен на обсуждение палаты.
