Комитет ЖК поддержал выдачу паспорта детям по заявлению одного родителя

Члены комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи рассмотрели поправки в Закон «О внешней миграции».

Как пояснил заместитель управляющего делами президента Алмаз Раимбеков, целью законопроекта является упрощение процедуры оформления общегражданского паспорта гражданам КР до 16 лет.

«В соответствии с действующим законом оформление паспорта детям возможно только при наличии согласия обоих родителей. Часто это вызывает трудности, потому что получение согласия обоих родителей не всегда возможно. Один из родителей может находиться за пределами страны или отказаться от взаимодействия, не участвовать в воспитании ребенка и так далее. Тогда другой родитель вынужден обращаться в суд», — сказал чиновник.

Кабмин предлагает упростить процедуру и разрешить получение паспорта ребенку по заявлению одного родителя.

При этом Алмаз Раимбеков подчеркнул, что эта норма касается только получения паспорта. Для выезда ребенка за границу по-прежнему требуется согласие обоих родителей.

Нововведения не будут распространяться на несовершеннолетних кыргызстанцев, находящихся за границей. Для получения паспорта им требуется согласие обоих родителей.

Отвечая на вопросы депутатов, заместитель управделами отметил, что решение не менять эту норму принято в целях безопасности, поскольку в таких случаях ребенок уже находится за границей и получение им паспорта по заявлению одного родителя может привести к спорным решениям и действиям.

По итогам разрешения члены комитета одобрили законопроект в первом чтении.