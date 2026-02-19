В 2025 году доходы Соцфонда составили 130 миллиардов сомов

В 2025 году бюджет Социального фонда продемонстрировал уверенную динамику. Доходы по предварительным итогам исполнения бюджета за 2025 год составили 130,1 миллиарда сомов, что на 12,9 процента (14,8 миллиарда сомов) больше, чем в 2024 году.

Расходы составили 127,1 миллиарда сомов, из которых только на выплату пенсий направлено 110,3 миллиарда. По сравнению с 2024 годом расходы на выплату пенсий увеличились на 14,9 миллиарда сомов.

Индексация: с 1 октября 2025 года страховые части пенсий выросли на 10 процентов (минимум на 600 сомов). Для крупных пенсий (свыше 50 тысяч сомов) надбавка составила 5 тысяч сомов.

Средняя пенсия: на 1 января 2026 года средний размер пенсии составил 11 тысяч 238 сомов (+766 сомов за год). Всего в стране насчитывается 816,6 тысячи пенсионеров.

Важно: выплата пенсий в 2025 году осуществлялось своевременно без задержек. Задолженность по выплате пенсий на 2026 год отсутствует.

Профицит бюджета составил порядка 3 миллиарда сомов, который показывает финансовую устойчивость и сбалансированность бюджета Социального фонда.