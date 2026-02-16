17:02
Экономика

Таласу выделят более 1 миллиарда сомов на ремонт дорог и покупку электробусов

Распоряжение кабинета министров внесено на согласование комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

Как сообщила заместитель министра финансов Жибек Дуйшеева, мэрии Таласа выделят 1 миллиард 90 миллионов сомов.

По ее словам, средства будут направлены на:

  • капитальный ремонт и строительство дорог города — 910 миллионов сомов;
  • покупку 30 электроавтобусов в лизинг — 180 миллионов сомов.

Члены комитета согласились с решением кабмина выделить из государственного бюджета средства мэрии Таласа.
