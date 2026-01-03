Массовая драка в Чуйской области: задержаны 11 человек

По факту драки в Иссык-Атинском районе возбуждено уголовное дело по статье 280 («Хулиганство») УК КР. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что задержаны 11 человек, а в отношении 18 лиц составлены протоколы о нарушении общественного порядка.

По данным милиции, 2 января в службу 102 поступило сообщение о том, что в Иссык-Атинском районе, в центре одного из айыльных округов, происходит драка между молодыми людьми из разных сел.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила всех участников инцидента. В ГУВД были доставлены 29 человек.

В ходе следствия установлено, что конфликт возник на парковке одного из магазинов между водителем авто и пассажирами другой машины по поводу парковки, что переросло в словесную перепалку и последующее обострение конфликта. Расследование продолжается.