10:51
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

Массовая драка в Чуйской области: задержаны 11 человек

По факту драки в Иссык-Атинском районе возбуждено уголовное дело по статье 280 («Хулиганство») УК КР. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что задержаны 11 человек, а в отношении 18 лиц составлены протоколы о нарушении общественного порядка.

По данным милиции, 2 января в службу 102 поступило сообщение о том, что в Иссык-Атинском районе, в центре одного из айыльных округов, происходит драка между молодыми людьми из разных сел.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила всех участников инцидента. В ГУВД были доставлены 29 человек.

В ходе следствия установлено, что конфликт возник на парковке одного из магазинов между водителем авто и пассажирами другой машины по поводу парковки, что переросло в словесную перепалку и последующее обострение конфликта. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356976/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
В Ыссык-Атинском районе милиция выясняет обстоятельства драки между сельчанами
Милиция задержала участников драки в одном из заведений Бишкека
В Чуйской области снежный барс забрался во двор жилого дома
Мужчин в женской одежде задержали после ночной драки в Бишкеке
Массовая драка произошла ночью в районе «Асанбай центра» в Бишкеке
Скрывался с апреля. В Бишкеке задержан подозреваемый в избиении мужчины
В Бишкеке пассажира вытолкнули из автобуса: обстоятельства выясняются
Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве
В Чуйской области прошел пеший марш под девизом «Мы против насилия»
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве
Популярные новости
Сколько пьяных водителей задержали в&nbsp;Новый год, рассказали в&nbsp;ГУОБДД Сколько пьяных водителей задержали в Новый год, рассказали в ГУОБДД
В&nbsp;Бишкеке ведутся поиски людей, упавших в&nbsp;Большой Чуйский канал В Бишкеке ведутся поиски людей, упавших в Большой Чуйский канал
&laquo;Уже шли домой&raquo;. Мэрия Бишкека о&nbsp;гибели сотрудников &laquo;Тазалыка&raquo; в&nbsp;техканале «Уже шли домой». Мэрия Бишкека о гибели сотрудников «Тазалыка» в техканале
В&nbsp;Бишкеке задержана подозреваемая в&nbsp;мошенничестве на&nbsp;4,6 миллиона сомов В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве на 4,6 миллиона сомов
Бизнес
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
3 января, суббота
10:49
Атака на резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран Центральной Азии Атака на резиденцию Путина. Киев упрекает лидеров стран...
10:49
Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире
10:37
Массовая драка в Чуйской области: задержаны 11 человек
10:29
В 2025 году в авиакатастрофах по всему миру погибли 418 человек
10:23
С 20 января для россиян до 14 лет изменятся правила въезда в Кыргызстан