Бишкек усиливает борьбу за чистый воздух. Комплексные меры от мэрии

Загрязнение воздуха в Бишкеке остается одной из главных экологических проблем. Однако мэрия Бишкека реализует комплекс мер, направленных на улучшение экологической ситуации и снижение содержания вредных веществ в воздухе. Об этом рассказал главный специалист по экологии и улучшению городской среды столичного муниципалитета Нурсултан Ташыбек улуу.

Газификация как приоритет экологической политики

Самое важное, по словам эколога, — это газификация населенных пунктов и переход на экологически чистые системы отопления.

По его словам, согласно исследованиям международных организаций, основными источниками загрязнения воздуха в городе являются: использование угля, выхлопные газы старых автомобилей, выбросы Бишкекской ТЭЦ и промышленных предприятий.

Из 105 жилых массивов газификация проведена в 54 из них. К газоснабжению подключено 69 тысяч 520 домов, из которых 52 тысячи 316 домов подключены к газу, из этого числа 37 тысяч 124 дома (75 процентов) используют газовые котлы для отопления.

Процентная ставка по льготным кредитам на газификацию снижена с 8 до 3 процентов, и проводится просветительская работа среди жителей по вопросам газификации. Для остальных населенных пунктов в сотрудничестве с ООО «Газпром Кыргызстан» разрабатывается дорожная карта до 2030 года.

По его словам, постановлениями кабинета министров Кыргызской Республики и мэрии Бишкека был введен запрет на ввоз, продажу, хранение и использование россыпного угля на территории столицы.

Снижение количества старых автомобилей в Бишкеке

По данным Государственного центра регистрации транспортных средств, количество зарегистрированных в Бишкеке транспортных средств составило 468 тысяч 661.

Однако, по словам столичного эколога, количество транспортных средств, эксплуатируемых в Бишкеке более 15 лет, с 2021 года сокращается. В 2021-м этот показатель составил 353 тысячи 467 транспортных средств, а в 2025 году их количество достигнет 321 тысячи 495.

Модернизация общественного транспорта

В настоящее время парк общественного транспорта состоит из 1 тысячи 567 полностью экологически чистых автобусов, из которых 1 тысяча 447 работают на газе.

В 2025 году было закуплено 120 электробусов. С центральных улиц было убрано более 3 тысяч дизельных микроавтобусов.

Было арендовано 82 земельных участка под станции зарядки электромобилей. Была развита велосипедная инфраструктура, построено 47,1 километра велосипедных дорожек.

Масштабное озеленение - план перевыполнен

10 тысяч 704 лиственных;

5 тысяч 39 хвойных;

3 тысячи 12 кустарников.

По его данным, в 2025 году планировалось высадить 12 тысяч 460 саженцев, но фактически было высажено 18 тысяч 755 саженцев. Из них:

В школах Бишкека было высажено 3 тысячи 92 саженца.

Для восстановления устаревших ирригационных систем было уложено более 5 тысяч квадратных метров оросительных лотков и более 25 тысяч квадратных метров водопроводных труб.

Динамика количества посаженных деревьев в 2021-2025 годах:

в 2021 году — 9 тысяч 999 штук;

в 2022-м — 13 тысяч;

в 2023 году — 14,5 тысячи;

в 2024-м — 12 тысяч 485 штук;

в 2025 году — 18 тысяч 755 штук.

Очистка русел рек и ликвидация свалок

Механическая очистка русел рек Аламедин и Ала-Арча проводилась в усиленном режиме, было очищено в общей сложности 20 километров и вывезено более 107 тысяч тонн мусора.

Старые земли полностью расчищены. На 5 гектарах земли высажено более 3 тысяч деревьев, создается зеленая зона.

Введена в эксплуатацию первая в Центральной Азии экотехнологическая электростанция, вырабатывающая электроэнергию из отходов. Производственная мощность станции: перерабатывается 3 тысячи тонн отходов в сутки, вырабатывается 124 тысячи киловатт в час электроэнергии, установлено 14 золотниковых насосов.

К 2025 году будет обеспечено электроснабжение пяти учебных заведений. Ежегодно на ТЭЦ будут устанавливаться скрубберы и электростатические фильтры.

Модернизация ТЭЦ и внедрение систем очистки

На сегодняшний день первая очередь станции обеспечивает теплом и горячей водой 13 тысяч потребителей.

На муниципальном предприятии «Бишкек ТЭЦ» были установлены ловушки для дымовых газов и электростатические фильтры для снижения концентрации дымовых выбросов. На энергоблоке № 3 введена в эксплуатацию система удаления диоксида серы из дымовых газов (серная десульфуризация). А реконструкция печи «Бишкексельмаш» стала важным шагом в модернизации системы отопления Бишкека и повышении ее энергоэффективности.

По словам Нурсултана Ташыбека улуу, мэрия Бишкека реализует системный подход: от газификации и модернизации транспорта до внедрения современных очистных технологий и масштабного озеленения. Все это демонстрируют постепенное движение к улучшению качества воздуха в столице.

Работа продолжается, а дальнейшие шаги закреплены в планах до 2030 года.