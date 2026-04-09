Власть

Депутат просит установить в Кара-Балте датчики по очистке воздуха

Депутат просит установить в Кара-Балте датчики по очистке воздуха. Об этом Бактыбек Чойбеков заявил на заседании Жогорку Кенеша.

По словам парламентария, к нему обратились с письмом жители Кара-Балты с просьбой помочь в решении проблемы грязного воздуха.

«Из-за того, что люди дышат таким воздухом, возникает много проблем со здоровьем. Я сам во время выборов жил 20 дней в микрорайоне «40 лет» и был свидителем того, каким ужасным воздухом дышат местные жители. Они просят установить им датчики по очистке воздуха», — добавил Бактыбек Чойбеков.

Он также отметил, что ранее в Жайылском районе установлены лазерные датчики по очистке воздуха.

«Однако сейчас два из них уже не работают. Хотелось бы услышать ответ от Минприроды», — сказал депутат.

Замглавы Минприроды Алмаз Мусаев не смог ответить на его вопрос, пообещав дать ответ позднее.
