12:10
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Общество

Президент Узбекистана утвердил программу экстренных мер по улучшению воздуха

Президент Шавкат Мирзиеев подписал постановление, утверждающее новую государственную программу, направленную на улучшение качества воздуха в Ташкенте и его окрестностях.
В документе определены приоритеты экологической политики: рациональное использование ресурсов, расширение зеленых зон, введение энергоэффективных технологий и жесткий контроль за вредными выбросами, сообщают узбекские СМИ.

В частности, постановлением предусмотрено обеспечение стабильного газоснабжения тепличных хозяйств Ташкента и одноименной области до конца 2025 года, включая инвентаризацию сетей и внедрение энергосберегающих решений.

С 1 декабря вводится запрет на продажу бензина Аи-80 по всей республике как одна из мер по снижению автомобильных выбросов.

В столице с декабря ограничивается движение грузового транспорта в часы пик — перечень улиц определит МВД.

Также постановлением предусматриваются новые стандарты в строительстве: до марта 2026-го должны быть разработаны нормативы экологической деятельности на стройплощадках (включая обязательную установку мониторинговых станций и онлайн-камер), а до апреля — стандарты проектирования зданий с учетом «розы ветров».

Создается проект «Зеленый Ташкент»: к концу ноября этого года будет сформирована республиканская рабочая группа по озеленению и развитию городской экосистемы. 

Планируются создание дендрологических и ботанических садов, усиление служб благоустройства, а также введение обязательного коллегиального голосования по санитарной рубке деревьев.

Организационные изменения: Министерство экологии преобразуется в независимый комитет, при котором создается «экополиция» с правом применения физической силы, а местным властям запрещается принимать документы на вырубку деревьев. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352007/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров посетил Центр исламской цивилизации в Ташкенте
В Ташкенте проходит конгресс ЦА по духовному развитию и просвещению
Кыргызстан принимает участие в выставке TransLogistica Uzbekistan 2025
Аэропорт, который может стать авиационным хабом региона, построят в Узбекистане
До 20 миллионов пассажиров в год. В Ташкенте построят новый аэропорт
Бишкек в зоне риска: загрязненный воздух может разрушать мозг (исследование)
Кабул, Ташкент и Исламабад будут строить Трансафганскую железную дорогу
OCCRP: Глава кадровой службы Трампа Серхио Гор родился в Ташкенте
Ташкент и Баку подали совместную заявку на проведение молодежного мундиаля U-20
Кабмин хочет запретить ввозить в Бишкек и Чуйскую область россыпной уголь
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Меньше, чем у&nbsp;дворника. Учителя школ Бишкека делятся в&nbsp;соцсетях своей зарплатой Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
24 ноября, понедельник
12:05
Вырвали из контекста. Глава Минздрава уточнил момент по закрытию аптек Вырвали из контекста. Глава Минздрава уточнил момент по...
12:00
Три смерти в 2025 году: исследование показало масштаб насилия в школах КР
11:55
В природном парке «Ала-Арча» установили экокормушки для птиц
11:40
Государству нанесен крупный ущерб при установке водяных счетчиков в Таласе
11:35
После массовой драки в городе Манасе задержали 22 подростка