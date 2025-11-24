Президент Узбекистана утвердил программу экстренных мер по улучшению воздуха

Президент Шавкат Мирзиеев подписал постановление, утверждающее новую государственную программу, направленную на улучшение качества воздуха в Ташкенте и его окрестностях.

В документе определены приоритеты экологической политики: рациональное использование ресурсов, расширение зеленых зон, введение энергоэффективных технологий и жесткий контроль за вредными выбросами, сообщают узбекские СМИ.

С 1 декабря вводится запрет на продажу бензина Аи-80 по всей республике как одна из мер по снижению автомобильных выбросов.

В частности, постановлением предусмотрено обеспечение стабильного газоснабжения тепличных хозяйств Ташкента и одноименной области до конца 2025 года, включая инвентаризацию сетей и внедрение энергосберегающих решений.

В столице с декабря ограничивается движение грузового транспорта в часы пик — перечень улиц определит МВД.

Также постановлением предусматриваются новые стандарты в строительстве: до марта 2026-го должны быть разработаны нормативы экологической деятельности на стройплощадках (включая обязательную установку мониторинговых станций и онлайн-камер), а до апреля — стандарты проектирования зданий с учетом «розы ветров».

Создается проект «Зеленый Ташкент»: к концу ноября этого года будет сформирована республиканская рабочая группа по озеленению и развитию городской экосистемы.

Планируются создание дендрологических и ботанических садов, усиление служб благоустройства, а также введение обязательного коллегиального голосования по санитарной рубке деревьев.

Организационные изменения: Министерство экологии преобразуется в независимый комитет, при котором создается «экополиция» с правом применения физической силы, а местным властям запрещается принимать документы на вырубку деревьев.