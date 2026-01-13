Полномочия по утверждению норм охраны воздуха передали госорганам

Кабинет министров внес изменения в постановление, которым регулируется передача отдельных нормотворческих полномочий государственным органам и органам местного самоуправления. Решение принято в целях приведения нормативной базы в сфере охраны атмосферного воздуха в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно постановлению, перечень нормотворческих полномочий, передаваемых госорганам и исполнительным органам местного самоуправления, дополнен новым пунктом. Теперь уполномоченные органы смогут разрабатывать и утверждать нормативно-правовые акты в сфере охраны атмосферного воздуха и озонового слоя, включая порядки, стандарты, нормы и методики.

В кабмине пояснили, что изменения направлены на упорядочение нормативно-методической базы в области охраны атмосферного воздуха и более четкое распределение полномочий между органами государственной власти.

Постановление вступает в силу через десять дней.