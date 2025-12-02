19:46
Общество

Чем грозит перенаселение Бишкеку, объяснили разработчики Генплана

На экспертном совещании с жителями столицы и презентации Генплана 2050 главный архитектор Ирина Гришечкина заявила, что увеличение численности населения в столице может привести к проблемам с инженерно-техническими сетями.

«Не надо всех переселять в Бишкек, должна развиваться вся страна. Мы в Генплане используем численность населения в 1 миллион 920 тысяч человек. Столице будет сложно для сетей и дорог, если численность превысит 2,5 миллиона человек», — подчеркнула архитектор.

Напомним, Генеральный план города является стратегическим документом долгосрочного развития и направлен на усиление столичных позиций Бишкека, формирование столицы в качестве финансового и логистического центра Центральной Азии, диверсификацию экономики и создание комфортной городской среды.
