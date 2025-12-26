Старый автопарк усиливает смог в Кыргызстане. Что придумали чиновники

В Кыргызстане действует межведомственная комиссия по улучшению качества атмосферного воздуха. Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник отдела охраны атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Нурсултан Ташыбек уулу.

По его словам, работа идет по плану, полномочия межведомственной комиссии расширены.

«Ранее работали по Бишкеку и Чуйской области. Сейчас хотим данный опыт расширить и на другие крупные города — в этом году усилили работу в Оше и Манасе. Проблема загрязнения воздуха актуальна не только в зимний период, а круглый год. Просто есть понятие температурной инверсии, в связи с чем смог зимой виден больше», — сказал Нурсултан Ташыбек уулу.

Он отметил, что основной вклад в загрязнение воздуха вносит жилой сектор, использующий твердое топливо во время отопительного сезона.

«Жилмассивы растут. После административно-территориальной реформы Бишкек расширился, сейчас в столице более 100 жилмассивов. Поэтому в первую очередь межведомственная комиссия делает упор на газификацию. Это международная практика», — подчеркнул начальник отдела охраны атмосферного воздуха.

Вторым источником загрязнения воздуха, по его словам, является старый автопарк.

В КР зарегистрировано более 1,8 миллиона единиц автотранспорта, из них больше 80 процентов эксплуатируется свыше 15 лет.

«В старых машинах выходят из строя катализаторы, их скупают/продают. С этим мы тоже боремся, проводим рейды по выявлению мест скупки. Граждане должны понимать: этот агрегат обязателен и должен быть в системе. Просто в настоящее время нет техосмотра авто для физических лиц. В связи с этим Министерству экономики по поручению кабмина предлагается разработать механизм внедрения проверки катализаторов при регистрации и перерегистрации транспортных средств. Для улучшения экологической обстановки в мегаполисах, городах нужно принимать такие меры. Ведь во многих семьях сейчас имеется не по одной, а по две машины. Катализаторы должны быть эффективными и проводить фильтрацию выхлопных газов», — пояснил Нурсултан Ташыбек уулу.

Он добавил, что после разработки документа пройдут общественное обсуждение и процедура согласования с госорганами. Решение по данному вопросу планируется принять в 2026 году.