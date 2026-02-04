11:41
Общество

В Бишкеке обсудили проекты по улучшению качества атмосферного воздуха

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики 3 февраля 2026 года состоялось очередное заседание межведомственной комиссии (МВК). В работе заседания приняли участие представители более десяти министерств и ведомств, а также депутаты Жогорку Кенеша.

В ходе заседания были рассмотрены ключевые вопросы, направленные на улучшение экологической обстановки в стране.

В частности обсуждены: внедрение государственной услуги электронного такси в городе Бишкеке, текущее состояние и перспективы газификации в Чуйской области и столице, а также развитие системы мониторинга качества атмосферного воздуха, включая установку и модернизацию датчиков наблюдений.

Отдельное внимание было уделено ходу исполнения постановления кабинета министров «О некоторых мерах по охране атмосферного воздуха» № 639 от 6 октября 2025 года.

По итогам заседания принято решение о создании межведомственной рабочей группы из числа членов МВК под руководством мэрии города Бишкека для развития сети электрозарядных станций на территории столицы.

Кроме того, Национальному инвестиционному фонду при реализации проекта по внедрению экологического такси в городе Бишкеке поручено учесть предложения депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева, касающиеся обеспечения удобства и доступности сервиса для лиц с ограниченными возможностями.

ОсОО «Газпром Кыргызстан» рекомендовано ускорить реализацию мероприятий по газификации города Бишкека и регионов республики. Члены МВК также подчеркнули важность комплексного и скоординированного подхода к решению вопросов улучшения качества атмосферного воздуха, отметив необходимость ускорения реализации приоритетных экологических проектов и усиления
контроля за исполнением принятых решений.
