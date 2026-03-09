В ряде городов Кыргызстана намерены установить станции по мониторингу воздуха

В пяти городах Кыргызстана установят 11 станций мониторинга воздуха, сообщила заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды.

По ее словам, они будут размещены в городах Бишкеке, Оше, Кара-Балте, Токмоке и Чолпон-Ате. Документы находятся на согласовании со Всемирным банком.

Замминистра рассказала о мерах, предпринимаемых по улучшению качества воздуха в стране.

Так, по ее словам, реализуется проект Всемирного банка по улучшению качества воздуха стоимостью $50 миллионов. В его рамках закуплено оборудование для Кыргызгидромета.

«Также проводится тендер на подготовку документации для строительства современной лаборатории и информационного центра по анализу загрязнения воздуха. В настоящее время ведется процесс заключения соответствующего контракта. Для оперативного контроля качества воздуха также подписан договор на приобретение двух мобильных лабораторий», — сообщила замминистра.