Общество
Сюжет: Атака на Иран

Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?

Фото РИА Новости. Последствия удара по одному из нефтехранилищ в Иране

Информация о так называемых «кислотных облаках» над Ираном, которые якобы могут достичь стран Центральной Азии, не подтверждается научными данными и результатами наблюдений. Об этом сообщил Казгидромет.

По данным службы, кислотные осадки образуются из оксидов серы и азота, поступающих в атмосферу в основном от промышленности, энергетики и транспорта, и обычно возникают вблизи источников загрязнения. При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация этих веществ значительно снижается из-за естественных атмосферных процессов.

По данным мониторинга, признаков переноса подобных загрязнений в сторону Казахстана и стран Центральной Азии не зафиксировано.

В Национальном комитете по экологии и изменению климата Узбекистана заявили, что распространяемая информация о якобы формировании «кислотных облаков» над Ираном, которые с осадками могут достигнуть территории стран Центральной Азии, научно не обоснована.

«Кислотные осадки формируются при длительном накоплении в атмосфере оксидов серы и азота, которые в облаках вступают в химические реакции с водяным паром. Такие процессы характерны, прежде всего, для промышленных зон и районов непосредственных выбросов. При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрации загрязняющих веществ резко снижаются за счет атмосферной турбулентности, вертикального перемешивания, сухого и влажного осаждения», — подчеркнули в ведомстве.

Поэтому формирование опасных концентраций кислотных осадков на расстоянии тысяч километров от источника практически невозможно.

«Кроме того, образование осадков определяется локальными процессами облакообразования, и выпадающий дождь формируется из водяного пара и аэрозолей, присутствующих в атмосфере непосредственно над регионом. По данным метеорологических наблюдений и мониторинга качества воздуха, угрозы переноса «кислотных облаков» на территорию Узбекистана и соседних стран не наблюдается», — добавили в ведомстве.

Ранее депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова выразила опасения по поводу того, что территория Кыргызстана может подвергнуться кислотным дождям.

Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова ответила, что Гидрометеорологическая служба отслеживает ситуацию.

Однако в самом Кыргызгидромете заявили журналистам, что служба не проводит анализы осадков, а занимается выпуском прогнозов погоды, в связи с чем данный вопрос не входит в компетенцию Кыргызгидромета.

Атака на Иран. Израиль разбомбил несколько нефтехранилищ, прошли кислотные дожди

С 28 февраля продолжается операция США и Израиля против Ирана. Ежедневно стороны обмениваются ударами, нанося инфраструктуре, в том числе нефтегазовой, ощутимый вред. Гибнут люди. В конфликт оказались втянуты и другие страны ближневосточного региона, поскольку Тегеран начал бомбить американские авиабазы, дислоцированные на их территории.

После того, как Израиль разбомбил несколько нефтехранилищ неподалеку от столицы Ирана, над Тегераном нависло черное от дыма небо, а дождь, выпавший в ночь на 8 марта, оказался кислотным — со следами продуктов горения нефти.
