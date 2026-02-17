Кыргызстан включен в перечень 15 приоритетных стран для Италии

Сегодня глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров встретился с заместителем посла Италии в Кыргызстане с резиденцией в Астане, а также с представителями Агентства по продвижению и интернационализации итальянских компаний за рубежом.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы углубления кыргызско-итальянского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также подготовку совместных мероприятий в формате B5+1. Отмечено, что включение КР в перечень 15 приоритетных стран для Италии свидетельствует о высоком уровне доверия и стратегическом интересе к развитию двустороннего партнерства.

«Кыргызская Республика придает особое значение развитию сотрудничества с Итальянской Республикой и приветствует приток прямых иностранных инвестиций. Мы обеспечиваем надежную защиту прав инвесторов и государственные гарантии в соответствии с законодательством и международными обязательствами. Наша страна открыта для долгосрочных стратегических партнеров и готова создавать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса», — подчеркнул Равшанбек Сабиров.

Нацагентство представило информацию о проводимых институциональных и регуляторных реформах, направленных на улучшение инвестиционного климата, а также о механизмах государственной поддержки инвесторов и приоритетных проектах в энергетике, промышленности, агропромышленном комплексе и инфраструктуре.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению партнерства и реализации совместных инициатив.