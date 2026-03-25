Абдыкалык Акматов умер через день после присвоения звания народного артиста

В Кыргызстане скончался актер театра и кино Абдыкалык Акматов, которому накануне присвоили звание «Народный артист Кыргызской Республики».

Указ о присвоении почетного звания подписал президент Садыр Жапаров. Как отмечалось в документе, награду вручили за значительный вклад в развитие культуры страны и многолетний добросовестный труд.

Абдыкалык Акматов — известный актер, чья творческая деятельность была связана с театром и кинематографом. За годы работы он сыграл десятки ролей и получил признание зрителей и профессионального сообщества.

Звание «Народный артист» является одной из высших государственных наград в сфере культуры Кыргызстана.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Абдыкалыка Акматова.



