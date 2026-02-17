Департамент городского хозяйства намерен модернизировать 164 лифта в Бишкеке в текущем году. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам и инвестициям сообщила его директор Бермет Сыдыкова.

По ее словам, на эти работы предусмотрено 350 миллионов 216 тысяч сомов.

Она добавила, что в 2025 году планировали отремонтировать 100 лифтов, но 64 из них стали переходящими объектами. В 2026-м предусмотрена модернизация еще 100 лифтов.

Для того, чтобы завершить эти работы профильный департамент намерен заключить договоры с тремя компаниями.

Стоимость модернизации одного лифта составляет около 2 миллионов сомов.