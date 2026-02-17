10:52
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

Департамент городского хозяйства намерен модернизировать 164 лифта в Бишкеке

Департамент городского хозяйства намерен модернизировать 164 лифта в Бишкеке в текущем году. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по экономике, бюджету, финансам и инвестициям сообщила его директор Бермет Сыдыкова.

По ее словам, на эти работы предусмотрено 350 миллионов 216 тысяч сомов.

Она добавила, что в 2025 году планировали отремонтировать 100 лифтов, но 64 из них стали переходящими объектами. В 2026-м предусмотрена модернизация еще 100 лифтов.

Для того, чтобы завершить эти работы профильный департамент намерен заключить договоры с тремя компаниями.

Стоимость модернизации одного лифта составляет около 2 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362236/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Жители дома в 7-м микрорайоне платят за лифт, который не работает четыре месяца
Мэрия Бишкека планирует в этом году заменить сто лифтов
Жильцы старых домов могут передать лифты городу для замены — мэрия Бишкека
В Бишкеке лифт отключили всему подъезду из-за долга соседей
Производитель опроверг информацию об обрушении лифта в многоэтажке в Бишкеке
В Бишкеке в многоэтажке оборвался трос лифта, пострадал человек
Жители Бишкека жалуются на ухудшение работы Горлифта при росте абонплаты
Для лифтеров мэрия Бишкека закупила 10 электровелосипедов
Как правильно пользоваться лифтами, рассказали в мэрии Бишкека
Тарифы на обслуживание лифтов мэрия внесла на утверждение горкенеша. Зачем
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
На&nbsp;весенних каникулах школьники в&nbsp;Кыргызстане отдохнут всего один день На весенних каникулах школьники в Кыргызстане отдохнут всего один день
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
Бизнес
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
17 февраля, вторник
10:48
ОАО «Тундук» закупит оборудование на 122,5 миллиона сомов ОАО «Тундук» закупит оборудование на 122,5 миллиона сом...
10:32
И. о. министра транспорта. Комитет ЖК без обсуждения одобрил кандидата
10:32
Две кыргызстанки завоевали золото на турнире по борьбе Klippen Lady Open
10:29
Государству возвращен участок, принадлежащий члену ОПГ Кадыру Досонову
10:23
Временный запрет на импорт саженцев плодовых культур ввели в Кыргызстане