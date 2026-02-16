23:12
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Агент 024

Жители дома в 7-м микрорайоне платят за лифт, который не работает четыре месяца

Жители 12-этажного дома № 56 в 7-м микрорайоне Бишкека жалуются на неработающий пассажирский лифт. По их словам, подъемник не действует с ноября 2025 года.

Одна из жительниц, проживающая на 12-м этаже, рассказала, что вынуждена ежедневно пользоваться грузовым лифтом. При этом и он периодически выходит из строя.

«Однажды мы после больницы поднимались пешком на 12-й этаж. Недавно мой второй ребенок застрял в лифте, ему было очень страшно. Нажимаю на кнопку — никакой реакции», — сообщила она.

Кроме того, по словам бишкекчанки, на ее этаже живет молодой человек с инвалидностью, который из-за неисправности лифта практически не выходит на улицу.

Жители утверждают, что неоднократно обращались в муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт», звонили в мэрию, однако проблема до сих пор не решена. При этом, отмечают горожане, плата за обслуживание лифта продолжает начисляться и взиматься в полном объеме.

Жильцы дома просят соответствующие службы принять меры и восстановить работу лифтового оборудования в кратчайшие сроки.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/362234/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека планирует в этом году заменить сто лифтов
Жильцы старых домов могут передать лифты городу для замены — мэрия Бишкека
В Бишкеке лифт отключили всему подъезду из-за долга соседей
Производитель опроверг информацию об обрушении лифта в многоэтажке в Бишкеке
В Бишкеке в многоэтажке оборвался трос лифта, пострадал человек
Жители Бишкека жалуются на ухудшение работы Горлифта при росте абонплаты
Для лифтеров мэрия Бишкека закупила 10 электровелосипедов
Как правильно пользоваться лифтами, рассказали в мэрии Бишкека
Тарифы на обслуживание лифтов мэрия внесла на утверждение горкенеша. Зачем
Тендер на покупку ста лифтов для Бишкека объявлен в Кыргызстане
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;центре Бишкека затопило грузовой подъезд. Машины залило водой В центре Бишкека затопило грузовой подъезд. Машины залило водой
По&nbsp;пояс в&nbsp;снегу: в&nbsp;Таласе учителя пробирались на&nbsp;олимпиаду через сугробы По пояс в снегу: в Таласе учителя пробирались на олимпиаду через сугробы
Опасный щит рядом со&nbsp;школой: в&nbsp;Бишкеке обнаружили открытую зарядную станцию Опасный щит рядом со школой: в Бишкеке обнаружили открытую зарядную станцию
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
23:03
Зимняя Олимпиада. Тимур Шакиров не смог финишировать в первой попытке в слаломе Зимняя Олимпиада. Тимур Шакиров не смог финишировать в ...
22:57
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снижается
22:46
Чудаки парковки. В Бишкеке паркуют авто на тротуарах, перекрывая путь пешеходам
22:24
Строительство дороги через кладбище. Мэрия Бишкека рассказала о текущей ситуации
22:14
Руфат Абдуразаков освобожден от должности замглавы ГУВД Чуйской области