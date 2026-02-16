Жители дома в 7-м микрорайоне платят за лифт, который не работает четыре месяца

Жители 12-этажного дома № 56 в 7-м микрорайоне Бишкека жалуются на неработающий пассажирский лифт. По их словам, подъемник не действует с ноября 2025 года.

Одна из жительниц, проживающая на 12-м этаже, рассказала, что вынуждена ежедневно пользоваться грузовым лифтом. При этом и он периодически выходит из строя.

«Однажды мы после больницы поднимались пешком на 12-й этаж. Недавно мой второй ребенок застрял в лифте, ему было очень страшно. Нажимаю на кнопку — никакой реакции», — сообщила она.

Кроме того, по словам бишкекчанки, на ее этаже живет молодой человек с инвалидностью, который из-за неисправности лифта практически не выходит на улицу.

Жители утверждают, что неоднократно обращались в муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт», звонили в мэрию, однако проблема до сих пор не решена. При этом, отмечают горожане, плата за обслуживание лифта продолжает начисляться и взиматься в полном объеме.

Жильцы дома просят соответствующие службы принять меры и восстановить работу лифтового оборудования в кратчайшие сроки.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.