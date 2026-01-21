Мэрия Бишкека планирует в этом году заменить сто лифтов

Муниципальное предприятие «Бишкекгорлифт» в 2026 году планирует заменить 100 единиц лифтов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, в рамках подготовки и проведения конкурсных процедур на их приобретение приглашает поставщиков лифтового оборудования принять участие в конкурсе.

«Участники должны обладать достаточным опытом работы, а также соответствовать требованиям техрегламента Таможенного союза. Конкурс будет проводиться согласно Закону КР «О государственных закупках». Подробная информация об условиях участия, квалификационных требованиях и конкурсной документации размещена на портале госзакупок. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 0505333416 (технический отдел)», — говорится в сообщении.