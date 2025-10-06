20:51
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Общество

Жильцы старых домов могут передать лифты городу для замены — мэрия Бишкека

Мэрия обновила устаревший лифт на новый в доме № 1 в микрорайоне «Тунгуч». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что в 2025 году планируется заменить 124 лифта, из которых более 50 уже обновлены.

МП «Бишкекгорлифт» напоминает, что жильцы домов, построенных до 21 мая 2002 года, имеют возможность перевести свои лифты в муниципальную собственность и включить их в программу модернизации предприятия.

Обязательное условие — создание ТСЖ:

1.  Для перевода лифтов в муниципальную собственность необходимо обратиться в УМС Бишкека (улица Чокморова, 246) с пакетом документов:

• заявление от юридического лица (ТСЖ/ЖСК/кондоминиум);
• протокол общего собрания жильцов с согласием не менее 51 процента собственников;
• акт диагностики лифта (не старше одного года);
• технический паспорт лифта;
• учредительные документы ТСЖ;
• документ, подтверждающий полномочия заявителя.

2. Для включения в программу модернизации требуется наличие ТСЖ. Необходимо предоставить документы:

• протокол общего собрания о необходимости модернизации;
• заявление от председателя ТСЖ от имени жильцов;
• нотариально заверенные учредительные документы ТСЖ;
• копию паспорта председателя;
• копию свидетельства о регистрации ТСЖ (с двух сторон).

По всем возникающим вопросам можно обратиться по адресу: улица Жоомарта Боконбаева, 145.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346180/
просмотров: 83
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке лифт отключили всему подъезду из-за долга соседей
Производитель опроверг информацию об обрушении лифта в многоэтажке в Бишкеке
В Бишкеке в многоэтажке оборвался трос лифта, пострадал человек
Жители Бишкека жалуются на ухудшение работы Горлифта при росте абонплаты
Для лифтеров мэрия Бишкека закупила 10 электровелосипедов
Как правильно пользоваться лифтами, рассказали в мэрии Бишкека
Тарифы на обслуживание лифтов мэрия внесла на утверждение горкенеша. Зачем
Тендер на покупку ста лифтов для Бишкека объявлен в Кыргызстане
С бишкекчан деньги на текущий ремонт лифтов не собираем — вице-мэр
Около 400 лифтов в Бишкеке остались бесхозными
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
6 октября, понедельник
20:46
Жильцы старых домов могут передать лифты городу для замены — мэрия Бишкека Жильцы старых домов могут передать лифты городу для зам...
20:29
Студенты КГТУ проходят дуальное обучение на Бишкекской ТЭЦ
20:03
Точки реализации лепешек и самс в Бишкеке оштрафовали на 68 тысяч сомов
19:41
Новые климатические планы должны представить страны до саммита в Бразилии
19:28
Тротуары заняли припаркованные электросамокаты. Бишкекчане возмущены