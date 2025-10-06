Мэрия обновила устаревший лифт на новый в доме № 1 в микрорайоне «Тунгуч». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что в 2025 году планируется заменить 124 лифта, из которых более 50 уже обновлены.

МП «Бишкекгорлифт» напоминает, что жильцы домов, построенных до 21 мая 2002 года, имеют возможность перевести свои лифты в муниципальную собственность и включить их в программу модернизации предприятия.

Обязательное условие — создание ТСЖ:

1. Для перевода лифтов в муниципальную собственность необходимо обратиться в УМС Бишкека (улица Чокморова, 246) с пакетом документов:

• заявление от юридического лица (ТСЖ/ЖСК/кондоминиум);

• протокол общего собрания жильцов с согласием не менее 51 процента собственников;

• акт диагностики лифта (не старше одного года);

• технический паспорт лифта;

• учредительные документы ТСЖ;

• документ, подтверждающий полномочия заявителя.

2. Для включения в программу модернизации требуется наличие ТСЖ. Необходимо предоставить документы:

• протокол общего собрания о необходимости модернизации;

• заявление от председателя ТСЖ от имени жильцов;

• нотариально заверенные учредительные документы ТСЖ;

• копию паспорта председателя;

• копию свидетельства о регистрации ТСЖ (с двух сторон).

По всем возникающим вопросам можно обратиться по адресу: улица Жоомарта Боконбаева, 145.