Мэрия обновила устаревший лифт на новый в доме № 1 в микрорайоне «Тунгуч». Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Отмечается, что в 2025 году планируется заменить 124 лифта, из которых более 50 уже обновлены.
Обязательное условие — создание ТСЖ:
1. Для перевода лифтов в муниципальную собственность необходимо обратиться в УМС Бишкека (улица Чокморова, 246) с пакетом документов:
• заявление от юридического лица (ТСЖ/ЖСК/кондоминиум);
• протокол общего собрания жильцов с согласием не менее 51 процента собственников;
• акт диагностики лифта (не старше одного года);
• технический паспорт лифта;
• учредительные документы ТСЖ;
• документ, подтверждающий полномочия заявителя.
2. Для включения в программу модернизации требуется наличие ТСЖ. Необходимо предоставить документы:
• протокол общего собрания о необходимости модернизации;
• заявление от председателя ТСЖ от имени жильцов;
• нотариально заверенные учредительные документы ТСЖ;
• копию паспорта председателя;
• копию свидетельства о регистрации ТСЖ (с двух сторон).
По всем возникающим вопросам можно обратиться по адресу: улица Жоомарта Боконбаева, 145.