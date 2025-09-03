Производитель опроверг информацию об обрушении лифта в многоэтажке в Бишкеке

Лифт не рухнул, трос не оборвался, заявили в компании SKY Industrial Group, комментируя информацию об инциденте, произошедшем в одном из домов Бишкека накануне, 2 сентября.

По данным компании, это была штатная остановка, вызванная перепадом напряжения.

«Все системы безопасности сработали в соответствии с алгоритмами. На место сразу выехал инспектор Госэкотехинспекции. Лифт был полностью обследован, никаких повреждений тросов или других систем не выявлено. Система признана исправной и безопасной для дальнейшей эксплуатации», — говорится в сообщении.