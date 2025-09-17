В Бишкеке лифт отключили всему подъезду из-за долга соседей

В Бишкеке жители многоэтажного дома по улице Герцена, 49 возмущены отключением лифта. По их словам, услугу приостановили из-за долгов, однако страдают все — даже те, кто платит исправно.

«Отключили лифт. Я так понял, решили глобально найти выход из положения — отключать целыми домами. Объективность в топку. В подъезде с долгом в 12 тысяч сомов лифт остановили, а вот в соседнем, где задолженность 19 тысяч, он продолжает работать», — рассказал читатель.

По его словам, управляющие уведомляли домкома о долгах по WhatsApp.

«Кто-то платил, кто-то нет, но в итоге страдают все. На девятый этаж подниматься пешком — испытание», — добавил горожанин.

В муниципальном предприятии «Бишкекгорлифт» ранее поясняли, что начали отключать лифты в домах с задолженностью после письменных уведомлений. Там отмечают: мера вынужденная, поскольку неплатежи ставят под угрозу техническое обслуживание и безопасность оборудования.

Горожане требуют найти более справедливый механизм взыскания долгов. По их мнению, отключать лифт для всего подъезда неправильно, ведь ответственность должна нести каждая квартира отдельно.

Мэрия пока не комментировала ситуацию.

