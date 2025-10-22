10:06
Общество

Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники

В Министерстве просвещения объяснили, почему сокращены каникулы школьников.

По словам чиновников, в течение учебного года для учащихся предусмотрено 30 календарных дней отдыха.

В связи с принятием нового Трудового кодекса КР в январе и мае по всей республике установлены длительные выходные. С учетом этих изменений продолжительность каникул учащихся сокращена, тем не менее в учебном году они будут отдыхать положенные 30 дней.

Отметим, что осенние школьные каникулы продлятся с 5 по 9 ноября (или три рабочих и два выходных дня).

А весенние каникулы продлятся всего три календарных дня: с 6 по 8 марта 2026 года. Ранее они продолжались 10 дней.
