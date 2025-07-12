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Общество

Утвержден график каникул в школах Кыргызстана на новый учебный год

Министерство просвещения утвердило базисный учебный план (БУП) общеобразовательных организаций КР с 11-летним сроком обучения и классов, поэтапно переходящих на 12-летнее образование на 2025/26 учебный год. Документ опубликован в газете «Кут билим».

Согласно БУП, 2025/26 учебный год в общеобразовательных организациях всех видов и форм собственности начинается с 1 сентября 2025 года и завершается 25 мая 2026-го.

График школьных каникул на 2025/26 учебный год следующий:

  • осенние — пять календарных дней: с 5 по 9 ноября 2025 года, к занятиям приступают 10 ноября;
  • зимние (праздничные) — 12 календарных дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, к занятиям приступают 12 января;
  • весенние — три календарных дня: с 6 по 8 марта 2026 года, к занятиям приступают 9 марта;
  • майские (праздничные) — 10 календарных дней: с 1 по 10 мая 2026 года, к занятиям приступают 11 мая.

Для шестилетних детей, обучающихся в первом классе 12-летней школы, школьные каникулы продлеваются дополнительно на две недели: рекомендуется во II и III четвертях с 24 декабря 2025 года по 18 января 2026 года, а для обучающихся вторых классов школьные каникулы продлеваются дополнительно на одну неделю в III четверти.

Продолжительность урока в первом классе составляет 35 минут с 10-15 минутными музыкальными переменами между уроками, во втором классе — 40 минут и с 3-го по 11-й классы — по 45 минут.

Учебные занятия начинаются не ранее 8.00.

В Бишкеке, напомним, из-за пробок школы перевели на обучение с 7.30, а основная часть вузов города перешла на обучение с 10.00.

В общеобразовательных школах, работающих в две смены, обучение 1-х, 2-х, 5-х, 9-х, 11-х классов и классов компенсирующего обучения должно быть организовано в первую смену.

Объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать затраты времени на их выполнение (в астрономических часах): в первом классе не задаются домашние задания, во 2-3-х классах — 1,5 часа, в 4-5-х классах — 2 часа, в 6-8-х классах — 2,5 часа, в 9-11-х классах — до 3,5 часа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336013/
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