Происшествия

В Чуйской области задержан водитель с поддельным водительским удостоверением

27 декабря 2025 года инспектором Управления обеспечения безопасности дорожного движения ГУВД Чуйской области при несении службы была остановлена автомашина марки KIA Optima под управлением гражданина Х.Ш., 1995 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в ходе проверки водительских документов у водителя были выявлены признаки подделки водительского удостоверения.

Данный факт был зарегистрирован в установленном порядке и назначена судебно-техническая экспертиза.

Согласно заключению экспертизы установлено, что водительское удостоверение Кыргызской Республики, выданное 29 марта 2024 года на имя гражданина Х.Ш., изготовлено с использованием капельно-струйного принтера потребительского назначения и не соответствует способу изготовления официальных бланков водительских удостоверений, представленных в качестве сравнительного образца ГУ «Унаа». Таким образом, данный документ признан поддельным.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 379 (Подделка документов) УК Кыргызской Республики.

Гражданин Х.Ш., 1995 года рождения, в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики задержан и водворен в изолятор временного содержания.
