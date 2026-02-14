Кыргызстан намерен привлекать мировые гостиничные сети в регионы

Кабинет министров Кыргызстана утвердил стратегию продвижения высокомаржинального туризма. Об этом говорится в Программе развития республики до 2030 года.
Основной упор власти сделают на международные стандарты безопасности, развитие инфраструктуры и экологическую устойчивость. Реформы помогут стране выйти на новый уровень качества услуг и привлечь платежеспособных путешественников.
Ключевые целевые ориентиры
-
Увеличение доли туристической отрасли в ВВП страны до 7 процентов.
-
Вхождение Кыргызстана в список 50 передовых стран мира по индексу конкурентоспособности туризма к 2030 году.
-
Достижение отметки в 70 и более баллов в международном рейтинге безопасности горного туризма.
Инфраструктурное обновление
Для повышения доступности объектов власти реабилитируют дорожную сеть и развивают региональные аэропорты.
Важным шагом станет привлечение крупных международных гостиничных сетей и расширение сети «рест-поинтов» — современных зон отдыха с кафе и инфоцентрами.
Помимо традиционных отелей в регионах поддержат создание глэмпингов и экоотелей, ориентированных на активных туристов.
Новые маршруты и цифровизация
Страна развивает специализированные туристические кластеры: медицинский, спортивный и этнокультурный. В горном секторе улучшают условия для альпинизма и зимних видов спорта. Чтобы облегчить планирование поездок, разработчики внедрят мобильные приложения, цифровые карты и системы GPS-мониторинга маршрутов.
Устойчивое развитие и экология
Особое внимание уделили защите природных ресурсов и исторических памятников. Программы экологического контроля и регулирование нагрузки на популярные локации предотвратят их деградацию.
Власти намерены вывести отечественных авиаперевозчиков из «черного списка» ИКАО и упростить визовый режим, что откроет страну для новых рынков.
Маркетинг и кадры
Продвигать туристический потенциал Кыргызстана планируют через мировые телеканалы, маркетплейсы и популярных тревел-блогеров. Для обеспечения сервиса мирового уровня учебные центры внедрят сертификацию персонала и обновят программы подготовки кадров. Проведение международных бизнес-миссий и роуд-шоу поможет привлечь в отрасль новых инвесторов.