Кыргызстан намерен привлекать мировые гостиничные сети в регионы

Кабинет министров Кыргызстана утвердил стратегию продвижения высокомаржинального туризма. Об этом говорится в Программе развития республики до 2030 года.

Основной упор власти сделают на международные стандарты безопасности, развитие инфраструктуры и экологическую устойчивость. Реформы помогут стране выйти на новый уровень качества услуг и привлечь платежеспособных путешественников.

Ключевые целевые ориентиры

  • Увеличение доли туристической отрасли в ВВП страны до 7 процентов.

  • Вхождение Кыргызстана в список 50 передовых стран мира по индексу конкурентоспособности туризма к 2030 году.

  • Достижение отметки в 70 и более баллов в международном рейтинге безопасности горного туризма.

Инфраструктурное обновление

Для повышения доступности объектов власти реабилитируют дорожную сеть и развивают региональные аэропорты. 

Важным шагом станет привлечение крупных международных гостиничных сетей и расширение сети «рест-поинтов» — современных зон отдыха с кафе и инфоцентрами. 

Помимо традиционных отелей в регионах поддержат создание глэмпингов и экоотелей, ориентированных на активных туристов.

Новые маршруты и цифровизация

Страна развивает специализированные туристические кластеры: медицинский, спортивный и этнокультурный. В горном секторе улучшают условия для альпинизма и зимних видов спорта. Чтобы облегчить планирование поездок, разработчики внедрят мобильные приложения, цифровые карты и системы GPS-мониторинга маршрутов.

Устойчивое развитие и экология

Особое внимание уделили защите природных ресурсов и исторических памятников. Программы экологического контроля и регулирование нагрузки на популярные локации предотвратят их деградацию. 

Власти намерены вывести отечественных авиаперевозчиков из «черного списка» ИКАО и упростить визовый режим, что откроет страну для новых рынков.

Маркетинг и кадры

Продвигать туристический потенциал Кыргызстана планируют через мировые телеканалы, маркетплейсы и популярных тревел-блогеров. Для обеспечения сервиса мирового уровня учебные центры внедрят сертификацию персонала и обновят программы подготовки кадров. Проведение международных бизнес-миссий и роуд-шоу поможет привлечь в отрасль новых инвесторов. 
