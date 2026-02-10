20:26
Общество

МВД Кыргызстана: Сбыт наркотиков через «закладки» — особо тяжкое преступление

Незаконный сбыт наркотиков, в том числе через «закладки», относится к категории особо тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным, в соответствии с уголовным законодательством за сбыт наркотиков предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.

«В ходе своей деятельности органами внутренних дел установлено, что преступные группы все чаще вербуют молодых людей для участия в распространении наркотиков, обещая легкий заработок за небольшое денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.
