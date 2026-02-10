Ученики начальной школы должны учиться только по микроучастку. Об этом сегодня на коллегии Министерства просвещения сообщил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, эти изменения начнутся в первую очередь с Бишкека, Оша и Манаса.

«Все первоклашки до шестого класса должны ходить в школу по своему микроучастку. А потом уже в средней и старшей школе могут менять образовательные учреждения», — сказал Эдиль Байсалов.

Ранее сообщалось, что школы в Бишкеке переполнены почти в 2,5 раза. По словам чиновников, свободные места остаются на окраине города, все хотят учиться в центре.