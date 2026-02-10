11:04
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Ученики начальной школы должны учиться только по микроучастку — Байсалов

Ученики начальной школы должны учиться только по микроучастку. Об этом сегодня на коллегии Министерства просвещения сообщил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, эти изменения начнутся в первую очередь с Бишкека, Оша и Манаса.

«Все первоклашки до шестого класса должны ходить в школу по своему микроучастку. А потом уже в средней и старшей школе могут менять образовательные учреждения», — сказал Эдиль Байсалов.

Ранее сообщалось, что школы в Бишкеке переполнены почти в 2,5 раза. По словам чиновников, свободные места остаются на окраине города, все хотят учиться в центре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361309/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Не ждать умных и развитых. Эдиль Байсалов о реформе школьного образования
В Кыргызстане могут начать выдавать пособие всем детям до трех лет
Как спортивный зал отдаленной сельской школы на вечер стал оперным театром
Байсалов об исторической правде: Мы вправе пересматривать дела репрессированных
Минстрой надеется закрыть все аварийные школы в 2026-2027 годах
Перенос спецшколы для незрячих. Чиновники обещают учесть предложения родителей
Эдиль Байсалов: Демократия превратилась в ругательное слово из-за игр элит
Эдиль Байсалов «без фильтра»: свобода слова, цены и почему соцсети травят страну
Насилие и нарушение этики. Минпросвещения об инциденте в школе на Иссык-Куле
Переход на 12-летку. Чиновники не считают новую программу сложной
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
В&nbsp;Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в&nbsp;2026 году В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
10 февраля, вторник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 февраля Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 февр...
10:55
В пилотировании ваучерного механизма в КР участвует 262 детских сада
10:51
Налоговик в Бишкеке присвоил 600 тысяч сомов через фальшивые патенты
10:51
Реализацию проекта «Зеленые города» обсудили Минприроды и GIZ
10:42
Не ждать умных и развитых. Эдиль Байсалов о реформе школьного образования