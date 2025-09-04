На окраине Бишкека тоже хорошие школы. Минпросвещения о переполненных классах

В школах Бишкека свободные места остаются на окраине города, но все хотят учиться в центре. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный специалист управления школьного образования Министерства просвещения Фариза Солтогулова.

По ее словам, это физически невозможно, ведь в школах есть определенные квоты.

«Однако родители до сих пор ходят и пытаются попасть туда, где им удобнее, ближе к работе или выбирают определенные школы. Но так делать не надо», — сказала Фариза Солтогулова.

Она напомнила, что с прошлого года в стране отказались от статусов лицеев и гимназий, где шло углубленное изучение предметов.

«Теперь каждый ребенок должен получать единое образование. Во всех школах должна быть единая система предоставления знаний. В свое время некоторые школы завоевали авторитет и своим именем продолжают привлекать. Но мы должны учитывать, что на окраинах школы тоже дают качественное образование, особенно в Бишкеке», — считает специалист.

Завотделом департамента образования мэрии Гульмира Акматова добавила, что в столице функционирует 120 муниципальных школ. Их проектная мощность составляет 103 тысячи ученических мест, но по факту учится 237 тысяч учеников, то есть почти в 2,5 раза больше. По ее данным, квота в первый класс в школах города составляла 18 тысяч, а зачислено более 16 тысяч, квота во второй класс — 20,4 тысячи, а зачислено столько же.

«По заявлениям родителей Минпросвещения выделило еще 5 тысяч мест. Не зачисленные в школу дети еще остаются. Оказывается, родители идут на конкретного учителя начальной школы, знают не понаслышке про этих педагогов, и все хотят отдать именно им. Плюс в микрорайонах переуплотнение населения, очень много построено многоэтажных домов, детей много, а школ мало. В этом году такая ситуация из-за начала перехода на 12-летнее образование. На следующий год станет намного легче, двойного приема не будет», — сказала Гульмира Акматова.

Отметим, что бишкекчане жалуются на переукомплектованность школ, особенно в первых и вторых классах. Читатели 24.kg сообщают, что в классах по 40-50 человек, а в некоторых и вовсе по 50-60 учащихся. Часть родителей пишет в соцсетях о намерении вернуть первоклассников снова в детский сад.

Напомним, в связи с переходом на 12-летнее образование детей, рожденных в 2018 году, система онлайн-записи в школу автоматически распределяет сразу во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.