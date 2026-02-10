14:11
Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование

Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование. Президент страны одобрил внедрение новой системы обязательного общего среднего образования, включающей год подготовки.

Заместитель министра дошкольного и школьного образования Сардор Раджабов сообщил, что в стране началась подготовка к переходу на 12-летнюю систему общего образования.

По его словам, речь идет о поэтапном включении подготовительных групп, которые достигли почти 100-процентного охвата детей, в структуру школьного обучения и сближении национальной системы с международными стандартами.

«Поставлена задача включить эту ступень в школьную систему и перейти на 12-летнее образование», — сказал он и отметил, что это должно повысить качество образования, а также устранить существующие барьеры для абитуриентов, поступающих в зарубежные университеты.

«Сегодня при поступлении в зарубежные вузы наши выпускники вынуждены проходить годичные подготовительные курсы (foundation courses), и это приводит к потере одного года. Если мы внедрим 12-летнюю систему в законодательство, тогда нашим выпускникам в ряде стран не потребуется проходить foundation, и у них появится возможность напрямую поступать в бакалавриат», — добавил чиновник.

Новая структура обучения разделена на три этапа:

  • 1 год подготовительного этапа и 4 года начального образования;
  • 5 лет базового общего среднего образования (5−9 классы);
  • 2 года общего среднего образования (в школах, академических лицеях, военных школах или техникумах).

Как ожидается, это позволит привести систему образования Узбекистана в соответствие с международными уровнями ЮНЕСКО (ISCED-2011).
