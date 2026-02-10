Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование. Президент страны одобрил внедрение новой системы обязательного общего среднего образования, включающей год подготовки.

Заместитель министра дошкольного и школьного образования Сардор Раджабов сообщил, что в стране началась подготовка к переходу на 12-летнюю систему общего образования.

По его словам, речь идет о поэтапном включении подготовительных групп, которые достигли почти 100-процентного охвата детей, в структуру школьного обучения и сближении национальной системы с международными стандартами.

«Поставлена задача включить эту ступень в школьную систему и перейти на 12-летнее образование», — сказал он и отметил, что это должно повысить качество образования, а также устранить существующие барьеры для абитуриентов, поступающих в зарубежные университеты.

«Сегодня при поступлении в зарубежные вузы наши выпускники вынуждены проходить годичные подготовительные курсы (foundation courses), и это приводит к потере одного года. Если мы внедрим 12-летнюю систему в законодательство, тогда нашим выпускникам в ряде стран не потребуется проходить foundation, и у них появится возможность напрямую поступать в бакалавриат», — добавил чиновник.

Новая структура обучения разделена на три этапа:

1 год подготовительного этапа и 4 года начального образования;

5 лет базового общего среднего образования (5−9 классы);

2 года общего среднего образования (в школах, академических лицеях, военных школах или техникумах).

Как ожидается, это позволит привести систему образования Узбекистана в соответствие с международными уровнями ЮНЕСКО (ISCED-2011).