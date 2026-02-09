В России расширят перечень оснований для увольнения мигрантов

В России расширят основания для расторжения трудовых договоров с иностранными гражданами. Поправки в трудовое законодательство вступят в силу 1 марта 2026 года, сообщают СМИ.

Теперь работодатели смогут законно увольнять мигрантов не только при введении ограничений на федеральном уровне, но и в случае принятия соответствующих решений региональными властями. Речь идет о запрете на привлечение иностранной рабочей силы в отдельных сферах деятельности.

Ранее такие ограничения вводились, например, в Московской области, Краснодарском крае, Новгородской и Нижегородской областях. Там региональные нормативные акты запрещали трудоустройство иностранных граждан, работающих по патенту, в ряде отраслей.

Работодатели рисковали получить штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности за нарушение этих правил, а увольнение работников могло быть признано незаконным. Новые поправки устраняют этот пробел и закрепляют право работодателей на расторжение трудовых договоров в подобных случаях.