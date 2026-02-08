Присяжная переводчица кыргызского в ФРГ: о судах, кино и мечте перевести «Манас»

Махабат Садырбек — доктор наук, лингвист и международный политолог, многие годы живет и работает в Германии. Ее фундаментальный труд Comprehensive Grammar of the Kyrgyz Language («Полная грамматика кыргызского языка») недавно опубликован на международной платформе Amazon.

В интервью 24.kg Махабат Садырбек рассказала о жизни в ФРГ и о роли популяризации кыргызского языка.

Фото из архива собеседницы. Махабат Садырбек

— Я родилась и выросла в Кыргызстане, окончила столичную школу № 71 и поступила в Бишкекский гуманитарный университет. На третьем курсе обучения получила стипендию DAAD, что в 1999 году привело меня в Германию. Живу в городе Халле, недалеко от Берлина, и регулярно бываю в Турции по состоянию здоровья.

— Как далась вам адаптация в Германии? Быстро привыкли к местной культуре и ритму жизни? Чувствуете сейчас себя частью местного сообщества?

— Страна сразу понравилась, и после пятимесячной стипендии я продолжила обучение. Адаптация была постепенной: язык дался легче, чем привыкание к системе, правилам и ритму жизни. Немецкая культура требует точности и дисциплины. Я окончила бакалавриат, магистратуру, школу дипломатии и защитила диссертацию. Так со временем стала частью профессионального сообщества. Опыт миграции, впрочем, всегда оставляет ощущение двойной перспективы — быть одновременно «внутри» и «между».

Фото из архива собеседницы. Махабат Садырбек

— С положительной стороны удивляет устойчивостью институтов, уважением к знаниям и профессионализму, вниманием к деталям. Сложнее принимать избыточную бюрократию и иногда чрезмерную формализацию человеческих отношений. Одним из самых важных личных впечатлений стало ощущение, что твои усилия и знания действительно замечают и поддерживают. Полученные стипендии и финансирование сыграли ключевую роль в моем отношении к Германии и в моем дальнейшем социальном и профессиональном пути.

— Как с трудоустройством в ФРГ — какие сложности, высокая ли конкуренция?

— Конкуренция на рынке труда в Германии в целом высокая, особенно в сферах с большим числом специалистов. Приезжим часто требуется больше времени для подтверждения квалификации, однако при наличии четкого профессионального профиля и признанных документов система в целом работает достаточно честно и прозрачно. С первых дней и вот уже более 25 лет в Германии я работаю в академической среде, которая по своей природе международна и интердисциплинарна: здесь фокус делается на проектах и качестве экспертизы, а происхождение человека остается на заднем плане.

— В Германии профессия судебного переводчика строго регулируется и требует официального назначения и постоянного подтверждения квалификации. С ростом кыргызскоязычного сообщества возникла необходимость в профессиональном судебном переводе, и именно этот запрос во многом определил мой профессиональный путь.

Судебный перевод — это не только язык, но и высокая ответственность, знание правовой системы, этики и процедур, работа, требующая максимальной концентрации и внутренней дисциплины. Махабат Садырбек

Будучи единственной переводчицей кыргызского языка в Германии, я зачастую работаю без возможности сопоставления с устоявшейся практикой, и вся ответственность за точность на мне. Но это и предмет профессиональной гордости: кыргызский язык получает официальное применение в правовой системе, а люди, мои соотечественники, имеют возможность понимать иностранные законы на родном языке. В этом процессе язык расширяется, осваивая новый для себя юридический контекст.

— Особенно интересны проекты, где язык тесно переплетается с культурным контекстом — художественные и документальные фильмы, а также литературные тексты. С особым удовольствием работала с фильмами Актана Арыма Кубата и театральной постановкой «Гнездо», показанной в Берлине в прошлом году. В такие моменты особенно остро ощущаешь себя медиатором и «мостом» между мирами, а не просто переводчиком, передающим значение слов.

— Есть ли литературное произведение или исторический документ, который вы мечтаете перевести в будущем?

— Хотелось бы работать с историческими фильмами — такими как «Курманджан датка», «Кара кыргыздар», «Сынган кылыч», а также с документальными лентами об Уркуне. Я считаю важным переводить такие работы для немецкой аудитории, способствуя осмыслению и исторической переработке прошлого.

Особым и очень серьезным языковым вызовом для меня стала бы попытка перевода на немецкий язык трилогии «Манас» в версии Саякбая Каралаева — с этим эпосом я выросла.

— Недавно ваш фундаментальный труд Comprehensive Grammar of the Kyrgyz Language опубликовали на Amazon. Как долго работали над книгой и что стало главной искрой проекта?

— Работа заняла много лет. Искрой стало осознание того, что кыргызский язык практически не представлен в виде современной, системной грамматики для международной аудитории, и я хотела восполнить пробел. Проект, начавшийся как личное хобби, со временем превратился в комплексный многолетний социальный и научный труд, который я вела параллельно с основной профессиональной деятельностью.

Его результатом стали две объемные работы энциклопедического характера — на немецком и английском языках. Последняя в наибольшей степени обобщает мои знания и навыки, накопленные в области лингвистики, и отражает общую аналитическую структуру, сформировавшуюся в результате изучения разных языков.

— Структура кыргызского языка принципиально отличается от индоевропейских языков: агглютинативный принцип и закон сингармонизма представляют серьезный вызов для англоязычной аудитории.

Некоторые аспекты до сих пор трактуются неоднозначно. Например, категория будущего времени, которую нередко относят к модальным значениям, как и сами модальные формы, число и классификация которых в разных источниках варьируются. Причастия также отличаются высокой степенью сложности. В целом работа над глагольной системой кыргызского языка потребовала значительного времени, тщательных исследований и анализа. Приходилось постоянно искать баланс между научной точностью и доступностью изложения.

— Какую реакцию на книгу вы уже получили?

— Я получаю очень теплые отклики от кыргызских историков, лингвистов и журналистов, которые называют эту работу важным вкладом в сохранение языка и исторической памяти. Особенно трогают реакции кыргызской диаспоры за рубежом: многие радуются тому, что теперь появилась прочная основа для преподавания родного языка детям, выросшим вне Кыргызстана.

В Бишкеке и за его пределами есть активное сообщество иностранцев, изучающих кыргызский язык. В профильной Facebook-группе с более чем 10 тысячью участников я получила множество искренних и поддерживающих отзывов.

Вместе с тем люди часто пишут о трудностях с приобретением книги, поскольку Amazon пока не доставляет в Кыргызстан, и для меня важно найти решение этой проблемы. Для коллег-лингвистов и исследователей Центральной Азии книга стала подтверждением того, что кыргызский язык может и должен рассматриваться как полноценный объект современного научного анализа.

— Достаточно ли сейчас качественных учебных материалов для популяризации кыргызского языка? Чего не хватает?

— К сожалению, качественных учебных материалов для популяризации кыргызского языка сегодня недостаточно. Если ввести в поиске Kyrgyz language, обнаруживается всего несколько изданий, из которых действительно пригодны для обучения лишь единицы.

Последний относительно системный учебный ресурс международного уровня создали еще в 2009 году при поддержке Фонда Сороса. Махабат Садырбек

В первую очередь не хватает современных, системных и многоязычных материалов, рассчитанных как на взрослых, так и на детей.

— Каков ваш главный совет тем, кто живет за границей, но хочет сохранить родной язык?

— Мой главный совет — как можно чаще «жить» на родном языке: читать, писать, говорить на нем и передавать его детям, не стесняясь. Я вижу много вдохновляющих примеров, когда родители по собственной инициативе создают языковую среду — организуют кружки, совместные чтения, театральные постановки или вечера фильмов. В конечном счете язык сохраняется там, где его любят и где за него берут ответственность сами носители.

— Не хватает спонтанности общения, живых интонаций и родного ландшафта. В Кыргызстан приезжаю, когда появляется возможность, но, к сожалению, не так часто, как хотелось бы.

— Как находите баланс между работой и личной жизнью?

— Это постоянный, ежедневный процесс. Я учусь останавливаться, устанавливать границы и оставлять пространство для тишины. У меня аутоиммунное заболевание, с которым я живу уже много лет, поэтому для меня особенно важно соблюдать ритм и бережно относиться к своим силам. Именно это стало одной из причин, почему я выбрала путь самостоятельной работы в науке и переводе — он позволяет мне организовывать жизнь в соответствии с моими физическими возможностями. Я регулярно прохожу лечение, в том числе в Турции, и стараюсь осознанно распоряжаться энергией, чтобы иметь возможность работать и реализовывать долгосрочные научные и социальные проекты.

Фото из архива собеседницы. Махабат Садырбек

— Через пять лет вижу себя продолжающей научную и переводческую работу, углубляя проекты, связанные с языком, образованием и культурным посредничеством. Для меня важно создавать устойчивые, долгосрочные ресурсы для изучения кыргызского языка и работать на пересечении науки и общественной практики. Я хотела бы расширять международное сотрудничество и участвовать в проектах, где язык становится инструментом осознанного диалога между культурами. При этом для меня принципиально сохранять баланс между профессиональной реализацией, личной ответственностью и качеством жизни.

Для меня важно, чтобы язык воспринимался не как символ прошлого, а как живой ресурс будущего — в диалоге культур и обществ.

На фоне публичных споров о соотношении кыргызского и русского языков мне особенно важно подчеркнуть: кыргызский язык не должен развиваться в противостоянии или в оппозиции к другим языкам. Махабат Садырбек

Он развивается своим путем — как осознанный выбор, как форма осознанного отношения к себе и как важная часть идентичности. При этом он естественно существует в многоязычном пространстве, во взаимном уважении и сосуществовании с другими языками.