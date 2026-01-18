Писать на рассвете и жить судьбами героев. Шахсанем Мюррей о своем творчестве

Шахсанем Мюррей — кыргызско-британская писательница. Родилась и выросла в Бишкеке, по образованию филолог, окончила романо-германский факультет Кыргызского национального университета. Уехала из Кыргызстана в Шотландию в сентябре 2001 года, живет в Эдинбурге. В интервью 24.kg она рассказала о своем творческом пути.

— В школе учителя прививали любовь к чтению на внеклассных занятиях. Появлялось желание прочитать еще больше произведений и знакомиться с новыми авторами, посещать библиотеки. Читальные залы, помню, были переполнены. По прочитанным произведениям всегда старалась написать небольшое изложение, позже делилась впечатлениями с единомышленниками, одногруппниками. Шли живые дебаты. Хотелось бы, чтобы у любого поколения была жажда к чтению.

Ничто не сравнится с тем, как я знакомилась с неизвестными авторами из журналов «Звезда Востока» и «Иностранная литература». Тогда я готовила, наверное, почву для своих будущих произведений. А самое главное желание писать появилось после того, как я перевела книгу «Когда цветут Эдельвейсы» и шесть коротких рассказов моего дедушки — писателя-фантаста Бегенаса Сартова с кыргызского языка на английский.

— Какой жанр вам ближе всего?

— Я не выбираю жанр или героев, они выбирают меня. Это зависит от подбора сюжетных линий, как выстраиваются действия главных героев, их диалоги. Идет масштабная работа, чтобы построить книгу. Представляете, как нужно проживать все эмоции и события главных героев в себе и описать в книге так, чтобы это было захватывающе?! Чтобы читатель не закрыл книгу, не дочитав до конца, а после прочтения имел эмоции, переживания и так далее.

— Писательский режим очень сложный. Творческий процесс начинается весной, летом и ранней осенью. В этот период просыпаюсь очень рано — в 4.00. С чашкой кофе выхожу на улицу, в свой уютный огород, дышу полной грудью морским воздухом, слушаю пение птиц. Перечитываю написанное за предыдущий день, делаю правки и продолжаю описание действий моих героев.

Работаю до 6.00, после отдых, обязательная часовая прогулка на свежем воздухе, посещение бассейна и беговая дорожка. Без такого строгого, или, как я называю, «армейского» режима просто невозможно завершить любую работу. Самодисциплина очень важна.

Когда идет «писательский блок», оставляю работу на несколько месяцев, записываюсь на литературные курсы при Эдинбургском университете.

Кстати, когда проходили «Бориса Годунова» Александра Пушкина, взяла русскую версию книги, планируя после уроков остаться в классе и еще раз прочитать произведение в оригинале. Когда достала книгу, одногруппники попросили почитать перед классом.

Я с удовольствием прочла отрывок на русском языке, а шотландцы, ни слова не понимающие, слушали с большим интересом. Было приятно. Позже несколько студентов записались на курсы русского языка, чтобы читать произведения в оригинале. Казалось бы, я потратила немного времени на чтение перед классом, но как это повлияло на моих одногруппников в целом!

— Что для вас сложнее — начать новую книгу или поставить в ней финальную точку?

— Начать писать новую книгу — это процесс, требующий тщательной подготовки. Но начинать не так сложно, как довести до конца. Это трогательный момент, ведь готовое произведение — ваше детище, которое нужно выпустить в люди. Это большая психологическая работа над собой, совместно с редакторами и поэтапный творческий процесс логического завершения очередного проекта. Любая книга — это командная работа. В процессе написания также думаю над иллюстрациями, обложкой и реакцией читателей.

— Самые важные темы, как почти у всех творческих людей, — это любовь и уважение, преданность родине, любовь к родителям, семье, качества, которых не хватает иногда людям, — доброта и толерантность.

— Как вы относитесь к критике? Влияет ли она на вашу работу?

— Если это конструктивная и профессиональная критика, отношусь немного с переживанием, но позитивно. Критик должен понимать, какую титаническую работу проделала я. Я умею работать дальше, даже если кому-то не нравится мое творчество.

— Какая из ваших книг вам особенно дорога и почему?

— Мне все мои книги очень дороги, вы даже не представляете насколько! Иногда я их перечитываю, понимаю, какие события пережиты. Каждое новое произведение, написанное мною, — лишь малая часть того, что хотелось бы передать миру. Я понимаю, что я капля в море, но она часть чего-то огромного. Эта мысль меня всегда вдохновляет, и я начинаю писать.

Особенно дорога книга Naked Nimbus («Обнаженный Ореол»). Процесс работы над ней пришелся на пандемию COVID-19. Я сильно заболела. Никогда не страдала экземой, а тут такое. Скорее всего, от стресса и происходящего вокруг. Работа писателя так или иначе проходит в изоляции, а тут двойная изоляция.

Раньше я часто посещала музеи и выставки, чтобы получать вдохновение, а в пандемию все закрыли. Был доступен только час прогулки на улице. Когда открыли границу между Великобританией и Турцией, я уехала. Я так благодарна Кутману Мурзакалыкову и докторам Айтуну Актану и Ясмину Арслану, которые знали, как вылечить меня. Это был какой-то кошмар.

Я четко следовала инструкциям врачей и даже сняла документальный фильм Life & Covid, который в последующем получил много наград.

Когда открыли границы, я смогла приехать в Кыргызстан на несколько месяцев. Тогда я не знала, что мой отец очень долго болел. После того как мы отпраздновали его день рождения, через пять дней его не стало. Это была большая трагедия для нашей семьи. До этого отец попросил прочитать незаконченную книгу.

Он мечтал узнать финал. Очень сильно помог мне с контрольным чтением и с нетерпением ждал перевода на кыргызский язык. С удовольствием прочитал перевод моей другой книги — «Холодные тени» — и высоко оценил труд и талант Карыбека Байбосунова. Кыргызская версия книги «Муздак көлөкөлөр» доступна в онлайн-формате на сайте literatura.kg в разделе «Новая литература Кыргызстана».

— Оценена ли профессия писателя по достоинству в Шотландии?

— В Шотландии и англоговорящих странах очень любят читать. Люди читают везде — в автобусе, метро, парках, не говоря о библиотеках, которые всегда переполнены. Очень надеюсь, что и в Кыргызстане есть любители читать, можно организовывать тематические и литературные вечера, привлекая молодежь, и устраивать конкурсы на художественное чтение с участием современных актеров.

— Таких авторов океан. Ключевые — конечно, наши, отечественные, писатели и поэты — Чингиз Айтматов, Казат Акматов, Алыкул Осмонов, Кубанычбек Маликов, Мидин Алыбаев и другие. Из русской классики — Александр Пушкин, Лев Толстой, Михаил Лермонтов, Антон Чехов и другие.

Из французской литературы — Эмиль Золя, Александр Дюма, Ги де Мопассан; из английской — Джордж Гордон Байрон, Уильям Шекспир, Джейн Остин, Шарлотта Бронте, Оскар Уайльд, Чарльз Диккенс, Джеймс Джойс, Джордж Оруэлл и многие другие; из шотландской — Иэн Рэнкин (современный писатель), фольклорист Роберт Бернс, Иэн Бэнкс, Артур Конан Дойл, Уолтер Скотт и многие другие.

Отмечу немецкого классика Германа Гессе, американских классиков Теодора Драйзера и Маргарет Митчелл, сербского писателя Милорада Павича, из современников — Том Корагессан Бойл, японского автора Харуки Мураками.

Сейчас можно перелистать все выпуски журнала «Иностранная литература» с 1994 по 1996 год и найти именно в них невероятных авторов и произведения, которые сыграли ключевые моменты в моем творчестве.

— Над чем работаете сейчас?

— Над продвижением новой книги «Обнаженный Ореол». Есть идеи на счет документальных фильмов, тематика и сценарий в процессе разработки. Планов много.

Помимо писательской работы, у меня есть административная в частной компании.

— Я в восторге от культуры, спокойствия и многого другого. Эта страна будто незаметно изменила мое восприятие в целом к историческим ценностям. Здесь кругом история! Еще больше удивляет, как они смогли сохранить ее. И в этом заинтересованы и простые люди, и местная власть. Они настоящие патриоты. Восхищаюсь тем, как они прилагают немало усилий, чтобы передать ценность и мудрость предков будущему поколению.

Что интересно, шотландцы тоже делятся на кланы, у каждого есть свой тартан — шерстяной, очень плотный материал, из которого шьют килты, национальную одежду горцев. Это один из атрибутов, привлекающий туристов со всего света. Туризм считается важной частью экономики, как и производство виски.

Есть, конечно, и минус — сырость и бесконечные дожди. В остальном это чудесная страна. Вдали от Кыргызстана, конечно, не хватает родных и близких. Поэтому стараюсь почаще бывать на родине, особенно весной и осенью.

— Да, проводим культурные мероприятия в Шотландии, в основном комбинированные. Например, успешно прошел вечер, посвященный фольклористу Роберту Бернсу: играли на волынке, читали его стихи, выступали узбекский певец Самандар и талантливая актриса из Кыргызстана Назгуль Жузумова.

В декабре 2025 года в Лондоне прошел вечер, посвященный Чингизу Айтматову. Организаторами выступили журнал ОСА и Hertfordshire Press. Главными инициаторами были Марат Ахмеджанов, издатель всех моих книг, и его сын Тимур — молодой писатель.

Вечер был очень насыщенный. Я получила медаль от Евразийской творческой гильдии за активное участие в литературных фестивалях, поддержку культуры и организацию мероприятий по Шотландии. Это было трогательно.

Проводим небольшие вечера чтения стихов русских классиков. Это заранее обговаривается с группой людей из центральноазиатского комьюнити и местных шотландцев. Вообще, такие вечера нужны для общения, обмена информацией.

— Это зависит только от всевышнего. А в целом надеюсь найти очень хорошую команду режиссеров и продюсеров, дать платформу молодым талантливым людям и помочь с написанием сценария на вторую книгу «Холодные тени». Через Евразийскую творческую гильдию и Марата Ахмеджанова я познакомилась с очень талантливым режиссером Хассаном Назером (Hassan Nazer). С ним мы бурно обсуждали этот проект.

Было бы прекрасно, если бы у нас появились спонсоры, меценаты. Это командная работа, а проект очень интересный. Будем надеяться.