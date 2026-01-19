19:33
Академическая грамматика кыргызского языка вышла на Amazon. Кто автор?

Фото соцсети. Махабат Садырбек

Фундаментальный труд Comprehensive Grammar of the Kyrgyz Language («Полная грамматика кыргызского языка») опубликован на международной платформе Amazon.

Автор издания — доктор наук, лингвист и международный политолог Махабат Садырбек, многие годы работающая в Германии.

Книга представляет собой академическую грамматику объемом около 450 страниц и охватывает фонетику, морфологию, синтаксис и грамматическую систему кыргызского языка. Материал изложен на английском языке и ориентирован на мировое академическое сообщество.

соцсети
Фото соцсети

По словам автора, издание не является переводом ранее опубликованной на немецком языке грамматики, а представляет собой более расширенное и концептуально новое исследование, адаптированное под англоязычную научную аудиторию.

В интервью «Азаттык» Махабат Садырбек отметила, что своей работой стремилась показать кыргызский язык не как региональный или периферийный, а как полноценную часть мировой лингвистики.

Работа над книгой велась около 15 лет и была выполнена за счет собственных средств автора.

Выбор платформы Amazon, по словам автора, объясняется возможностью распространять книгу по всему миру без ограниченного тиража, сохранять за собой издательские права и при необходимости обновлять и дополнять содержание издания.

Книга может использоваться как учебное пособие и научный справочник для специалистов и студентов, изучающих языки Центральной Азии.

 

Об авторе

Махабат Садырбек — кыргызский ученый и лингвист, проживающая в Германии. Высшее образование получила в Кыргызстане по специальностям «иностранные языки» и «юриспруденция».

В 1999 году продолжила обучение в Германии по стипендии DAAD. Окончила программы по германистике, политологии и европейской интеграции.

Докторскую степень защитила в Гумбольдтском университете Берлина по направлению юридической антропологии.

Читайте по теме
«Прощай, Гульсары!» транслировали по немецкому радио

 Работала научным сотрудником Института социальной антропологии имени Макса Планка.

В настоящее время работает в Германии как независимый исследователь и присяжный переводчик кыргызского, немецкого и русского языков.

В 2024 году она была удостоена награды правительства Кыргызстана за вклад в развитие кыргызского языка.
