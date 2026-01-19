Академическая грамматика кыргызского языка вышла на Amazon. Кто автор?

Фундаментальный труд Comprehensive Grammar of the Kyrgyz Language («Полная грамматика кыргызского языка») опубликован на международной платформе Amazon.

Автор издания — доктор наук, лингвист и международный политолог Махабат Садырбек, многие годы работающая в Германии.

Книга представляет собой академическую грамматику объемом около 450 страниц и охватывает фонетику, морфологию, синтаксис и грамматическую систему кыргызского языка. Материал изложен на английском языке и ориентирован на мировое академическое сообщество.

Фото соцсети

По словам автора, издание не является переводом ранее опубликованной на немецком языке грамматики, а представляет собой более расширенное и концептуально новое исследование, адаптированное под англоязычную научную аудиторию.

В интервью «Азаттык» Махабат Садырбек отметила, что своей работой стремилась показать кыргызский язык не как региональный или периферийный, а как полноценную часть мировой лингвистики.

Работа над книгой велась около 15 лет и была выполнена за счет собственных средств автора.

Выбор платформы Amazon, по словам автора, объясняется возможностью распространять книгу по всему миру без ограниченного тиража, сохранять за собой издательские права и при необходимости обновлять и дополнять содержание издания.

Книга может использоваться как учебное пособие и научный справочник для специалистов и студентов, изучающих языки Центральной Азии.