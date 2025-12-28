Канагат Алышбаев родом из села Сары-Камыш Иссык-Кульской области, окончил Международный университет «Ататюрк-Алатоо» (ныне «Ала-Тоо») по специальности «инженер-программист». Последние 4,5 года он проживает в Папуа — Новой Гвинее и работает в структуре ООН.

В интервью 24.kg кыргызстанец рассказал о жизни в этой стране и о пути в Организации Объединенных Наций (ООН).

Фото из архива собеседника. Канагат Алышбаев

— После окончания вуза начал преподавать компьютерную грамотность в языковом центре, работал координатором тренинговых программ и разработки веб-ресурсов. После прошел конкурс и стал координатором в молодежном проекте волонтеров ООН. Конкурс был большой — собеседование, тесты, экзамены. После были разные проекты, а в 2007-м открыл свою IT-компанию «Информационные технологии», где проработал три года. Продавал компьютеры, разрабатывал программное обеспечение, поддерживал технические решения и так далее.

Международный опыт начался в 2010-м, когда уехал на два года в Кабул (Афганистан) по проекту Всемирного банка. Преподавал студентам управление информационных систем и разработку программного обеспечения. Прошел путь от обычного преподавателя до тимлидера.

После завершения контракта в Афганистане вернулся на полтора года в Кыргызстан, работал проектным менеджером по развитию сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в одном из проектов USAID. Через несколько лет, пройдя сложной конкурс, получил первое предложение о работе в генштабе ООН в Вене (Австрия). Там трудился четыре года консультантом в различных проектах по разработке, реализации и управлению сложных интегрированных информационных систем.

С 2021 года работаю проектным менеджером в Международном союзе электросвязи (ITU) — специализированном учреждении ООН в области цифровой трансформации. Он находится в Женеве, а региональный офис в Бангкоке. Мое основное место проживания и работы в Папуа — Новой Гвинее, в столице провинции Восточный Сепик Веваке. Руковожу проектом по цифровизации программы поддержки сельского предпринимательства, инвестиций и торговли.

— По нему подготовлена рамочная программа генерального плана электронного правительства, дорожная карта и стратегия цифровой трансформации Папуа — Новой Гвинеи на 2022-2027 годы. Разработаны на госуровне интегрированные информационные системы управления — большие базы данных для Министерства сельского хозяйства. Декадами местные жители пользовались не цифровыми данными, а обычными форматами.

Открыли ресурсные центры на базе школ, где провели десятки обучающих тренингов по цифровым навыкам для фермеров, чтобы они могли дойти с нуля до создания своих сайтов и наладить онлайн-маркетинг.

Благодаря тренингам и поддержке нашего проекта некоторые фермеры впервые в истории страны смогли найти клиентов и экспортировать несколько тысяч тонн ванили за рубеж — в Австралию, Новую Зеландию, Канаду и США. Канагат Алышбаев

Их научили сушить ваниль, упаковывать продукцию, правильно пользоваться навыками онлайн-маркетинга и электронной коммерции, находить клиентов за рубежом. С таким же успехом начали экспортировать какао. Доходы граждан выросли в разы. Приятно осознавать, что именно ты приложил руку к этому успешному проекту.





— Сложно попасть в структуру ООН?

— Очень! Особенно в наши дни в условиях сокращения финансирования со стороны США. Конкуренция очень высокая. Рассчитывать на полезные знакомства не стоит. Если стараться и хорошо подготовиться, есть все шансы. Для этого, конечно, надо иметь релевантный уровень образования и опыт на желаемую позицию. В резюме нужно четко прописывать свои служебные обязанности и достигнутые ранее результаты. Собеседования также имеют свои нюансы, отвечать нужно по процедурам и правилам. Желающие могут ознакомиться с требованиями в YouTube на каналах той или иной программы.

При отборе кандидатов обязательно учитывают гендерное равенство, географические и политические интересы. Например, как гражданин Кыргызстана, я никогда не смогу работать международным экспертом на родине. Но в соседних странах или за рубежом это возможно.

В страны, где опасно жить, идет война (Сомали, Южный Судан, Украина), куда не возьмешь семью, претендентов обычно меньше, но из-за дополнительных выплат желающих все равно достаточно. В региональные офисы и безопасные страны на одну позицию могут подавать от 500 до тысячи человек. В генштабы на одно место претендует несколько тысяч человек.

Генштабы организаций ООН расположены в крупных городах — Нью-Йорке, Женеве, Риме, Вене и Найроби. У каждой свой мандат, процедуры отбора проходят достаточно медленно, высокий уровень бюрократии.

Важно оставаться честным, поскольку информация в резюме подлежит проверке.

Я работал примерно в десяти разных агентствах ООН, начиная от краткосрочного консультанта до штатного сотрудника в сфере ИКТ.

В Папуа — Новую Гвинею попал по очень сложному и конкурентному конкурсу.

— Буду честен, это не то что другая страна, а целая планета! Если бы я работал на территории СНГ, Ближнего Востока, Северной Африки или Восточной Европы, было бы намного ближе и понятнее с точки зрения менталитета, легче жить и адаптироваться. В первый год было очень сложно, несколько раз хотел отказаться от работы и уехать.

Это очень бедная и плохо развитая страна. Многие годы она была колонией. В этом году здесь отметили 50-летие независимости.

Есть страны, где опасно жить, и Папуа — Новая Гвинея в этом списке. Здесь, как в наши 1990-е годы: безработица, необразованность. Канагат Алышбаев

Местному населению не важно, кто ты. Если белокожий, то легко стать жертвой. Как и у нас, люди бывают разными, поэтому всегда надо быть начеку.

— Одна из первых трудностей — отрыв от семьи и родины.

В одиночку выходить нельзя — только по необходимости. Первый год, когда нас никто не знал, было особенно сложно. Было важно наладить сотрудничество с местными органами власти, часто нас не понимали, ждали, что мы сотворим чудо.

Народ ожидает многого от доноров, люди думают, что за пять лет реализации нашей программы у них появятся провинции, как в Швейцарии. К сожалению, это невозможно. Канагат Алышбаев

Чтобы изменить менталитет людей, живущих в бывших колониях, должны поменяться поколения. Молодежь растет более открытой и образованной, и есть все предпосылки для развития страны.

Возникали и другие вопросы. Ранее я работал децентрализованно, а тут приходится получать одобрение через Бангкок и Женеву. Из-за часовой разницы и рабочих процедур я вынужден был ждать по несколько дней, а иногда и неделю. Это нелегко. Плюс программа финансировалась Европейским Союзом, где очень строгая финансовая отчетность. Если раньше я встречался с донорами раз в три месяца, то тут отчитывался каждые две недели. Нужно было показывать результат за такой короткий срок, а у меня это получилось только через полгода, и то благодаря профессиональной эффективной коммуникации и сотрудничеству, правильному планированию и организации работы.

Что интересно, самый успешный мой проект я реализовал именно в таких непростых условиях, используя опыт и навыки менеджмента, коммуникации и компетенции решения проблем.

В целом Папуа — Новая Гвинея чудесная страна, с красивой природой в виде прекрасных джунглей, здесь чистейший воздух, рядом океан с разнообразной фауной. Папуа — Новая Гвинея похожа на страну из рекламы «Баунти». Тут только один сезон — лето. Большое разнообразие фруктов, много различной живности, в том числе опасной для жизни.

Люди в основном доброжелательные, простые и религиозные. Как говорится, плохой нации не бывает, есть плохие люди.

— Как дается жизнь на большом расстоянии от семьи?

— Со временем привыкаешь к такому образу жизни, но это все равно непросто. В опасные страны привозить семьи нельзя, нам предлагают альтернативные населенные пункты, куда могут переехать родные и где их можно время от времени навещать.

Фото из архива собеседника

Чтобы добраться из Вевака до Бишкека с перелетами и ожиданиями авиарейсов уходило два дня. Позже появилась возможность перевезти семью в Брисбен (Австралия). Сын учится в местной школе, жена поддерживает его. Я навещаю их раз в два месяца. Старшая дочь учится в университете в Венгрии. Хочу особо отметить вклад моей супруги Айканыш: благодаря ее поддержке, терпению и советам у меня получилось достичь много целей и реализовать такой проект.

Следующую позицию буду искать такую, чтобы жить с семьей. Мой проект, кстати, скоро заканчивается, и мы вернемся домой.

— Чего не хватает вдали от родины? Как часто приезжаете в Кыргызстан?

— Национальной кухни, общения с родными и друзьями. К счастью, супруга с сыном сейчас живут относительно рядом. Раз в два года летаем с ними в Кыргызстан.

Фото из архива собеседника. Канагат Алышбаев с семьей

— Надеюсь продолжить карьеру в системе ООН, развивать проекты и программы для других стран, работать на благо человечества.

— Что значит для вас в целом работа в ООН?

— Это моя профессиональная карьера; хорошая, перспективная работа, где можно расти и развиваться. Но при этом и очень большая ответственность перед народами других стран. Есть, конечно, и минусы, но больше плюсов.