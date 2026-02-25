16:34
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Власть

Депутат ЖК раскритиковал госаптеку в Тонском районе. Она в ужасном состоянии

В селе Тон Иссык-Кульской области выявлены серьезные нарушения в работе государственной аптеки «Эл Аман». Объект, по словам местных жителей и проверяющих, не соответствует санитарным и организационным требованиям, установленным Министерством здравоохранения.

С выездной проверкой туда прибыл депутат Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов, который раскритиковал состояние госаптеки и действия местных властей. Он отметил, что помещение не обеспечивает надлежащих условий хранения медикаментов, отсутствует температурный режим, а ряд препаратов находится в ненадлежащем виде.

Эрулан Кокулов также обратил внимание руководства районной администрации и медучреждений на отсутствие системного контроля.

«Это государственная аптека. Здесь должны соблюдаться правила хранения, а не просто складироваться лекарства. Люди приходят за помощью, а получают опасность для здоровья», — заявил депутат.

В ходе проверки он потребовал от акима района, его заместителей и главного врача немедленно организовать исправление нарушений, предоставить помещение, соответствующее нормам, и навести порядок в аптечной сети.

По словам парламентария, подобные объекты должны работать строго по стандартам, иначе риск для жизни и здоровья населения увеличивается.

Местные власти сообщили, что начнут устранение нарушений и рассмотрят вопрос о переносе аптеки в более подходящее помещение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363549/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
На развитие государственной аптечной сети «Эл Аман» направят 500 миллионов сомов
Вырвали из контекста. Глава Минздрава уточнил момент по закрытию аптек
Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Помещение аптеки в центре Бишкека возвращено в муниципальную собственность
В Бишкеке прошел рейд «Аптека»: фармацевтов предупредили об ответственности
Лекарства в госаптеках дешевле всего на 5 процентов вместо обещанных 15
Масштабную контрабандную схему по ввозу и продаже лекарств выявили в Кыргызстане
Депутат Жогорку Кенеша не верит в эффективность государственных аптек
Первая государственная аптека «Эл Аман» открылась в ЦСМ № 3 Бишкека
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Депутат: КР&nbsp;не&nbsp;надо было выходить из&nbsp;членства в&nbsp;Фонде по&nbsp;спасению Арала Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала
Бизнес
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
Роботическая хирургия в&nbsp;Acıbadem: высокая точность и&nbsp;быстрое восстановление Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
25 февраля, среда
16:21
Депутат ЖК раскритиковал госаптеку в Тонском районе. Она в ужасном состоянии Депутат ЖК раскритиковал госаптеку в Тонском районе. Он...
16:17
Снижает соцразличия и формирует дисциплину. Чиновники о школьной форме
16:06
Дамирбек Давлянов назначен первым вице-мэром города Манаса
16:02
Кабмин расширяет онлайн-школу «Тунгуч»: запускают олимпиадные и языковые курсы
15:48
Сменились главы двух парламентских комитетов