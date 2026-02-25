Депутат ЖК раскритиковал госаптеку в Тонском районе. Она в ужасном состоянии

В селе Тон Иссык-Кульской области выявлены серьезные нарушения в работе государственной аптеки «Эл Аман». Объект, по словам местных жителей и проверяющих, не соответствует санитарным и организационным требованиям, установленным Министерством здравоохранения.

С выездной проверкой туда прибыл депутат Жогорку Кенеша Эрулан Кокулов, который раскритиковал состояние госаптеки и действия местных властей. Он отметил, что помещение не обеспечивает надлежащих условий хранения медикаментов, отсутствует температурный режим, а ряд препаратов находится в ненадлежащем виде.

Эрулан Кокулов также обратил внимание руководства районной администрации и медучреждений на отсутствие системного контроля.

«Это государственная аптека. Здесь должны соблюдаться правила хранения, а не просто складироваться лекарства. Люди приходят за помощью, а получают опасность для здоровья», — заявил депутат.

В ходе проверки он потребовал от акима района, его заместителей и главного врача немедленно организовать исправление нарушений, предоставить помещение, соответствующее нормам, и навести порядок в аптечной сети.

По словам парламентария, подобные объекты должны работать строго по стандартам, иначе риск для жизни и здоровья населения увеличивается.

Местные власти сообщили, что начнут устранение нарушений и рассмотрят вопрос о переносе аптеки в более подходящее помещение.