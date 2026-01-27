20:28
Общество

Вводит в заблуждение общественность. Мэрия Бишкека ответила депутату ЖК

Высказывания депутата Жогорку Кенеша не соответствуют действительности и вводят в заблуждение общественность и СМИ. Так в мэрии Бишкека прокомментировали высказывания нардепа Улукбека Карыбек уулу, который на заседании парламента заявил, что «в новостройке «Ак-Жар» проживают 15 тысяч человек. Дети из трех жилмассивов в этом районе ездят на учебу в город. В официальном ответе мэрии мне пишут, что в жилмассиве «Ак-Бата» построена школа на 600 мест и дети посещают ее. В таком случае муниципалитет обманывает руководство страны, население и депутатов».

В муниципалитете добавили, что Улукбек Карыбек уулу запросил официальную информацию о плане мероприятий на 2024-2025 годы по Свердловскому району, включая проектно-сметную документацию, проекты капитального строительства, социальной и инженерной инфраструктуры, источники их финансирования, сроки реализации, количество принятых предложений, а также утвержденный перечень проектов, запланированных на 2026 год.

«Мэрия Бишкека направила всю необходимую информацию в полном объеме в соответствии с запросом. Следует отметить, что Улукбек Карыбек уулу не поднимал вопроса о том, в каких учебных заведениях будут учиться дети жителей вышеупомянутого района и сколько детей учится в школе в жилмассиве «Ак-Бата», где построена и введена в эксплуатацию школа на 620 мест. Сегодня там работают 48 классов, в которых обучаются в общей сложности 1 тысяча 735 учеников. Из них 260 учеников (5-6-е классы) обучаются в старом здании школы. Учебный процесс организован в две смены», — говорится в сообщении муниципалитета.

Там добавили, что жилмассив «Ак-Жар» сформирован в результате захвата земель, на сегодня на этой территории отсутствуют свободные земельные участки для строительства школ. Муниципалитетом в данное время прорабатываются многочисленные варианты решения вопроса.

«Этот вопрос обсуждался и 23 января на встрече мэра Айбека Джунушалиева с жителями массива «Ак-Бата», где они предложили рассмотреть возможность строительства школы на территории, прилегающей к Аламединскому району. Однако, согласно действующему законодательству, муниципалитет не имеет права строить объекты за пределами Бишкека», — подытожили в мэрии.
