Контракты в вузах. Служба антимонопольного регулирования дала разъяснения

Председатель Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев прокомментировал 24.kg свое заявление относительно переплаты со стороны студентов некоторых вузов.

Он отметил, что в настоящее время ведомство не имеет права вмешиваться в вопросы установления стоимости обучения в вузах.

«До 2016 года стоимость устанавливалась после согласования со Службой антимонопольного регулирования. С 2016 года эту норму убрали. Сейчас у нас нет полномочий в данном вопросе. Но сейчас у Службы антимонопольного регулирования есть одна функция в вопросе установления себестоимости обучения в вузах», — сказал чиновник.

Он добавил, что по итогам прошлого года была проведена проверка в Кыргызском национальном университете и коллегия вынесла решение о переплате 23 миллионов сомов, и эту сумму необходимо вернуть студентам. В КНУ обещали прокомментировать ситуацию позже.

По словам Женалы Орозбаева, проверка была и в Академии госуправления при президенте, по итогам которой было принято постановление о 13 миллионах сомах, которые нужно вернуть студентам.

«Но этот вопрос еще не решен окончательно, вуз не согласен с нашим решением и намерен обратиться в суд. Возможно, вопрос будет рассматриваться в суде», — сказал глава Службы антимонопольного регулирования.

АГУПКР распространила разъяснение относительно предписания ведомства о возврате обучающимся 13 миллионов сомов. В вузе уточнили, что речь идет о выпускниках программ бакалавриата, обучавшихся и закончивших Академию в период с 2020-го по 2024 год.

«За указанный период жалоб и нареканий о качестве обучения со стороны студентов в адрес АГУПКР не поступало. Академия в полном объеме выполнила свои договорные обязательства в рамках организации учебного процесса, и студенты, успешно завершившие обучение, получили дипломы государственного образца», — сообщили в вузе.

При этом отмечается, что с 2014 года стоимость контрактного обучения для студентов бакалавриата не менялась. Она составляет 46 тысяч сомов.

Накануне в парламенте обсудили поправки в Закон «О ценообразовании», в случае принятия которых кабинет министров сможет регулировать цены не только на социально значимые товары, но также на работы и услуги. Некоторые депутаты высказались за то, чтобы уполномоченный госорган мог регулировать цены на обучение в вузах, аренду жилья, эвакуацию автомобилей и прочее.