18:55
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Общество

Контракты в вузах. Служба антимонопольного регулирования дала разъяснения

Председатель Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаев прокомментировал 24.kg свое заявление относительно переплаты со стороны студентов некоторых вузов.

Он отметил, что в настоящее время ведомство не имеет права вмешиваться в вопросы установления стоимости обучения в вузах.

«До 2016 года стоимость устанавливалась после согласования со Службой антимонопольного регулирования. С 2016 года эту норму убрали. Сейчас у нас нет полномочий в данном вопросе. Но сейчас у Службы антимонопольного регулирования есть одна функция в вопросе установления себестоимости обучения в вузах», — сказал чиновник.

Он добавил, что по итогам прошлого года была проведена проверка в Кыргызском национальном университете и коллегия вынесла решение о переплате 23 миллионов сомов, и эту сумму необходимо вернуть студентам. В КНУ обещали прокомментировать ситуацию позже.

Читайте по теме
Дастан Бекешев: Молодежь лишают права учиться из-за высокой стоимости контракта

По словам Женалы Орозбаева, проверка была и в Академии госуправления при президенте, по итогам которой было принято постановление о 13 миллионах сомах, которые нужно вернуть студентам.

«Но этот вопрос еще не решен окончательно, вуз не согласен с нашим решением и намерен обратиться в суд. Возможно, вопрос будет рассматриваться в суде», — сказал глава Службы антимонопольного регулирования.

АГУПКР распространила разъяснение относительно предписания ведомства о возврате обучающимся 13 миллионов сомов. В вузе уточнили, что речь идет о выпускниках программ бакалавриата, обучавшихся и закончивших Академию в период с 2020-го по 2024 год.

«За указанный период жалоб и нареканий о качестве обучения со стороны студентов в адрес АГУПКР не поступало. Академия в полном объеме выполнила свои договорные обязательства в рамках организации учебного процесса, и студенты, успешно завершившие обучение, получили дипломы государственного образца», — сообщили в вузе.

При этом отмечается, что с 2014 года стоимость контрактного обучения для студентов бакалавриата не менялась. Она составляет 46 тысяч сомов.

Накануне в парламенте обсудили поправки в Закон «О ценообразовании», в случае принятия которых кабинет министров сможет регулировать цены не только на социально значимые товары, но также на работы и услуги. Некоторые депутаты высказались за то, чтобы уполномоченный госорган мог регулировать цены на обучение в вузах, аренду жилья, эвакуацию автомобилей и прочее. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359502/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Электронный перевод учеников между школами планируют внедрить в Кыргызстане
Дастан Бекешев: Молодежь лишают права учиться из-за высокой стоимости контракта
Опасные курсы возьмут под контроль: кабмин ввел лицензирование допобразования
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру нового министра науки
Депутат предложила обязать выпускников вузов отрабатывать на государство
Кандидат на пост министра науки рассмотрит отмену штрафов студентам за пропуски
Глава КР заявил о всесторонней модернизации сферы образования
В КР обсуждают запрет выезда детей за границу для религиозного обучения
Гранты для выпускников «Акылмана»: государство оплатит обучение в топовых вузах
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров Забота без очередей: Beeline запустил первый онлайн-тариф для пенсионеров
Не&nbsp;просто без переплат, а&nbsp;в&nbsp;плюс: как в&nbsp;сети&nbsp;О! зарабатывают бонусы Не просто без переплат, а в плюс: как в сети О! зарабатывают бонусы
MEGA запускает тариф &laquo;Социальный&raquo; для пенсионеров и&nbsp;лиц с&nbsp;инвалидностью MEGA запускает тариф «Социальный» для пенсионеров и лиц с инвалидностью
27 января, вторник
18:44
В 2025 году Россия передала в родные страны вдвое больше осужденных мигрантов В 2025 году Россия передала в родные страны вдвое больш...
18:35
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
18:20
Контракты в вузах. Служба антимонопольного регулирования дала разъяснения
18:20
Человечество не готово. Бесконтрольное развитие ИИ несет катастрофические риски
18:02
Новые комплексы фиксации нарушений установили на проспекте Айтматова в Бишкеке